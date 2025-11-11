COMUNIDAD DE MADRID
El Ayuntamiento de Tres Cantos invertirá 6 millones de euros en el futuro Centro Deportivo Paraninfo
Contará con piscinas cubiertas y exteriores, zona de gimnasio y mirador
EP
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha presentado el proyecto de construcción del nuevo Centro Deportivo Paraninfo, que contará con un presupuesto de más de seis millones de euros. El nuevo espacio deportivo tendrá zona de gimnasio, salas polivalentes y diferentes áreas de piscinas, tanto cubiertas como exterior.
El nuevo Centro Deportivo Paraninfo se construirá en tres niveles, en una superficie de 2.720 metros cuadrados sobre rasante, dentro de una parcela de casi 8.000 metros cuadrados que servirá para que el edificio, sostenible, eficiente y accesible, esté integrado en el entorno natural.
La planta principal albergará piscinas cubiertas, piscina exterior, zona de aprendizaje acuático y piscina polivalente para diferentes usos y funcionalidades. La planta superior contará con un gimnasio dotado de salas fitness, bicicletas multiusos y un mirador con vistas al parque.
El centro se ha diseñado distribuyendo las instalaciones en dos amplias zonas, el gimnasio y salas al oeste, y piscinas y vestuarios al este, separadas por un vestíbulo y un área de servicios e instalaciones multifuncionales.
El espacio contará con grandes ventanales que conectarán visual y físicamente el interior con todo el entorno natural. En las áreas exteriores y ajardinamiento del recinto, se emplearán especies vegetales autóctonas y de bajo consumo hídrico, así como cubiertas naturales de bajo mantenimiento y gran poder aislante.
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- Qué fue de Rubén Sánchez, el tentador de Alcalá que conquistó a Fani en 'La isla de las tentaciones
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
- Adiós al reinado de Serrano: esta avenida a 7 minutos es ahora la más cara de Madrid
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- ¿Sabías por qué Gracita Morales está enterrada en Carabanchel? Conoce su historia en el distrito
- Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu