El Ayuntamiento de Tres Cantos invertirá 6 millones de euros en el futuro Centro Deportivo Paraninfo

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha presentado el proyecto de construcción del nuevo Centro Deportivo Paraninfo, que contará con un presupuesto de más de seis millones de euros. El nuevo espacio deportivo tendrá zona de gimnasio, salas polivalentes y diferentes áreas de piscinas, tanto cubiertas como exterior.

El nuevo Centro Deportivo Paraninfo se construirá en tres niveles, en una superficie de 2.720 metros cuadrados sobre rasante, dentro de una parcela de casi 8.000 metros cuadrados que servirá para que el edificio, sostenible, eficiente y accesible, esté integrado en el entorno natural.

La planta principal albergará piscinas cubiertas, piscina exterior, zona de aprendizaje acuático y piscina polivalente para diferentes usos y funcionalidades. La planta superior contará con un gimnasio dotado de salas fitness, bicicletas multiusos y un mirador con vistas al parque.

El centro se ha diseñado distribuyendo las instalaciones en dos amplias zonas, el gimnasio y salas al oeste, y piscinas y vestuarios al este, separadas por un vestíbulo y un área de servicios e instalaciones multifuncionales.

El espacio contará con grandes ventanales que conectarán visual y físicamente el interior con todo el entorno natural. En las áreas exteriores y ajardinamiento del recinto, se emplearán especies vegetales autóctonas y de bajo consumo hídrico, así como cubiertas naturales de bajo mantenimiento y gran poder aislante.