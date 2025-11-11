El Rayo Vallecano se medirá al Real Ávila y el Getafe afronta un nuevo derbi ante el Navalcarnero: rivales de los equipos madrileños

Tras una primera ronda cargada de emociones, regresa la Copa del Rey. CDA Navalcarnero - Getafe y Real Ávila - Rayo Vallecano serán los duelos estrella de los equipos madrileños en esta segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26, que se disputarán entre los días 2, 3 y 4 de diciembre. El otro gran duelo en clave regional es el que enfrentará al CD Leganés y Albacete Balompié. Así lo ha determinado el sorteo celebrado este lunes en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Esta segunda eliminatoria del torneo del KO no contará con el VAR por problemas logísticos, ya que los equipos de las categorías más modestas del fútbol español no disponen del presupuesto necesario para acoger una instalación de VAR. Por ese motivo, la RFEF y el CTA optaron por suprimir la tecnología en las primeras rondas, donde se congregan la mayor cantidad de equipos modestos. Hasta la ronda de octavos de final no se dispondrá del sistema de videoarbitraje.

Los partidos, como es tradición en las rondas a partido único, se jugarán en el estadio del equipo de inferior categoría, salvo en el caso de los enfrentamientos entre clubes de Primera Federación, donde será local el que resulte primero en el sorteo. En esta fase participan un total de 56 equipos, a los que se deben sumar cuatro más, debido a que Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club quedan exentos por participar en la Supercopa de España.

David Rabadán, futbolista del Ourense; Iñaki Bilbao, jugador del Portugalete; David Gómez, del CD Quintanar del Rey; Samu Mayo, jugador del CD Guadalajara; Unai Olaizola, en representación del Club Portugalete; Carlos Espí, futbolista del Levante UD y Miguel Pérez 'Michu', exjugador y director deportivo del Burgos, han participado como manos inocentes del sorteo.

Un sorteo nuevamente condicionado por la proximidad geográfica

Esta edición destaca por la introducción de un criterio de proximidad geográfica, que ya se empleó en primera ronda, algo que reduce ampliamente las posibilidades de enfrentarse a los 56 equipos que componen esta fase de competición. La RFEF ha dividido en dos grupos diferentes (norte y sur) a los equipos participantes en función de la proximidad entre ellos.

Los franjirrojos visitarán al Real Ávila. El conjunto madrileño viene de superar al Yuncos en la primera fase (1-6), uno de los debutantes en esta edición de la Copa del Rey. Por su parte, el Real Ávila se impuso al Real Avilés (1-0) en el derbi de la comunidad y ahora recibe el premio de medirse a un Rayo Vallecano que disputa Conference League.

El conjunto dirigido por José Bordalás se cruzará en el camino con el CDA Navalcarnero. Nuevo derbi madrileño para los azulones, que ya se midieron al Inter Valdemoro (0-11) en primera ronda. El Getafe visitará el Estadio Municipal Mariano González, donde hace cuatro temporadas pasaron equipos como Éibar o Las Palmas y no pudieron imponerse al conjunto de Navalcarnero.

Emparejamientos de segunda ronda de Copa del Rey Grupo 1: Ourense CF - Girona FC

Club Portugalete - Deportivo Alavés

Reus FC Reddis - Real Sociedad

UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo

CD Atlético Baleares - RCD Espanyol

CD Ebro - CA Osasuna

CD Numancia - RCD Mallorca

CE Sabadell - RC Deportivo

Pontevedra CF - SD Éibar

Racing de Ferrol - SD Huesca

SD Ponferradina - Real Racing Club

CD Mirandés - Real Sporting

Cultural Leonesa - FC Andorra

Real Zaragoza - Burgos CF Grupo 2: CD Cieza - Levante UD

CD Extremadura - Sevilla FC

CD Quintanar del Rey - Elche CF

CDA Navalcarnero - Getafe CF

Torrent CF - Real Betis

Club Atlético Antoniano - Villarreal CF

Real Ávila - Rayo Vallecano

FC Cartagena - Valencia CF

Real Murcia - Cádiz CF

CD Guadalajara - AD Ceuta

CF Talavera de la Reina - Málaga CF

CD Eldense - UD Almería

CD Tenerife - Granada CF

CD Leganés - Albacete Balompié

A la espera de Real Madrid y Atlético de Madrid

Las grandes ausencias en este sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas han sido Real Madrid y Atlético de Madrid que, sumados a Barça y Athletic Club, disputarán la Supercopa de España en Yeda entre los días 7 y 11 de enero de 2026. Desde que se cambiara el formato en 2019, la competición estableció que los equipos desplazados a la Supercopa quedan exentos de participar hasta la ronda de dieciseisavos.

La normativa, además, fija que los cuatro se enfrentarán a los clubes de menor categoría que alcancen la ronda en la que estos se incorporan. Será ya en el mes de diciembre cuando los dos máximos representantes del fútbol madrileño se incorporen a la Copa del Rey.