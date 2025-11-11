Qué precio tienen las entradas para el partido de la NFL en Madrid: ¿aún puedo conseguirlas?

La NFL llega a Madrid este fin de semana para disputar el encuentro entre Miami Dolphins y Washington Commanders. El emplazamiento elegido por la organización para acoger el evento ha sido el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. La capital acoge con los brazos abiertos el primer partido de la historia de la NFL bajo territorio español. Madrid se ha convertido en un entorno estratégico para la expansión de la competición en nuestro país, con una cultura deportiva imparable y un interés que crece a pasos agigantados alrededor de la competición. Este encuentro supone un hito histórico, con un enfrentamiento de alto nivel entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

La ciudad cuenta con una amplia experiencia en la organización de grandes eventos deportivos internacionales, como finales de la Champions League o competiciones de baloncesto y tenis de primer nivel. El Santiago Bernabéu es un estadio de primera categoría, adaptado a las necesidades del encuentro. Este hecho marca un antes y un después entre las relaciones de la NFL y España, abriendo las puertas a futuros eventos de la competición en nuestro país.

Precio de las entradas NFL Madrid Game

El primer partido de la historia de la NFL se disputará en el Santiago Bernabéu y el precio de las entradas oscila entre los 85 y 395 euros, en función de la ubicación. Las localidades más próximas al césped poseen un precio más elevado y, a medida que ascienden, los precios disminuyen. También se pueden adquirir entradas con visibilidad reducida, aquellos puntos del estadio que cuentan con algún impedimento para visualizar en plenitud de condiciones el encuentro, pero siempre con un precio inferior al que corresponde. Además, la organización ofrece los paquetes de Hospitality de la NFL, una experiencia exclusiva desde los mejores asientos del estadio. Lógicamente, los precios aumentan en esta categoría, alcanzando los 849 euros.

¿Aún puedo conseguir entradas para el NFL Madrid Game?

El partido de la NFL en Madrid ha generado furor desde el momento de su anuncio. Un evento de esta magnitud, celebrado por primera vez en nuestro país, generó una enorme demanda en el momento en el que se abrió el plazo para adquirir entradas allá por el 8 de julio. La venta online arrancó a las 12:00 horas de ese mismo día, con alrededor de 650.000 usuarios en la cola virtual para intentar conseguir una entrada.

El elevado número de personas esperando a la compra de entradas y la tumultuosa gestión de la cola virtual ha provocado las quejas de los que intentaban hacerse con una localidad, llegando incluso a mostrar sus quejas en redes sociales. La competición liberó estas últimas semanas un cupo de entradas que no alcanzaron el 'sold out'. Aún existe la posibilidad de conseguir una localidad en el Estadio Santiago Bernabéu y vivir un evento único.