Este municipio de Madrid celebra esta semana su Feria del Marisco: cuatro días del mejor ambiente gallego

Según datos de Statista, los españoles consumen cada año hasta 117,34 millones de kilos de marisco, incluyendo consumo doméstico y fuera del hogar. Cada persona, por tanto, consume unos 2,5 kilos de marisco al año. En consecuencia, nos encontramos ante uno de los productos gourmet predilectos de la ciudadanía, que siempre tiene un hueco en citas importantes, como es el caso de la venidera Navidad.

Madrid es conocido por ser el puerto más grande de España. Cada mañana, kilos y kilos del mejor producto marino llegan a los mercados procedentes del Cantábrico y del Mediterráneo. Si bien el madrileño está, así, bien abastecido de este manjar, lo cierto es que unos buenos percebes o unas buenas gambas saben mejor en Galicia que en el Manzanares. Es por ello que esta localidad del sur de la región ha puesto en marcha, por tercera vez, su Feria del Marisco, con el fin de traer el mejor ambiente y producto gallego al centro de la meseta.

Feria del Marisco en Leganés: toda la programación

La Junta Municipal de Distrito de San Nicasio, en Leganés, organiza esta semana la tercera edición de la Feria del Marisco Gallego. Las calles de San Nicasio se llenarán de actuaciones de gaiteros, del folklore gallego con sus vestimentas típicas, su gastronomía tradicional, pasacalles de la Agrupación Artística Rosalía de Castro, el tradicional ‘Magosto’ y talleres infantiles, todo bajo una gran carpa instalada en la Plaza del Milenio.

La feria arranca este jueves, día 13 de noviembre, a las 20 horas de la tarde, con degustación gratuita de mejillones por cada consumición. Esta es la programación completa de la cita, que se extenderá hasta el domingo.

Jueves, 13 de noviembre

20h. Actuación de gaiteros. Degustación gratuita de mejillones por cada consumición.

Viernes, 14 de noviembre

20h. Pasacalles y actuación de la Agrupación Rosalía de Castro. Recorrerá el barrio con vestimentas típicas y acompañada por gaitas.

22:45 h. Queimada popular.

Sábado, 15 de noviembre

18h. Magosto (reparto de castañas asadas).

Domingo, 16 de noviembre

De 18:30 h. a 20h. Talleres infantiles.