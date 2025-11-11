Pista de hielo, mini golf y hasta coches de choque: estas son las ocho atracciones que estarán disponibles en Mavidad Bernabéu durante las fiestas

Este año, Madrid vivirá la Navidad de una forma diferente. Y es que uno de los lugares más icónicos de la ciudad no solo verá rodar el balón, como estamos acostumbrados, sino que durante estas fiestas se convertirá en escenario de patines, coches de choque y criaturas mágicas.

El Santiago Bernabéu se prepara para vivir, por primera vez en su historia, la época más mágica del año. Es estadio se convertirá en la bola de nieve más grande del mundo para descubrir un espacio donde vivir la ilusión de la Navidad con emoción compartida.

Bajo el nombre de Mavidad Bernabéu, los visitantes encontrarán del 24 al 31 de diciembre de 2025 numerosas actividades y atracciones de las que disfrutar. El evento tendrá 3 pases diarios y tiene todas consigo para convertirse en el icono navideño por excelencia de la capital.

¿Qué atracciones habrá en Mavidad Bernabéu?

Tras sacar a la venta las entradas para el público general el pasado 7 de noviembre, las peticiones dispararon la oferta y en apenas unas horas se colgó el cartel de 'Sold out'. El punto de partida de esta propuesta, según explican desde la organización, es un mundo escondido entre copos de nieve.

Según la leyenda que inspira el evento, quienes aún creen en la Navidad pueden encontrar un pueblo mágico dentro de una gran bola de nieve, que cobrará vida en el Bernabéu gracias a unas criaturas llamadas Mavix.

Ahora, para que el público disfrute lo máximo posible de esta experiencia, Mavidad Bernabéu se organiza en torno a ocho grandes atracciones distribuidas por todo el espacio del estadio. Cada una de ellas está pensada para hacer disfrutar a niños, familias y adultos, ofreciendo experiencias adaptadas a todas las edades.