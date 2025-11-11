NAVIDAD MADRID
Pista de hielo, mini golf y hasta coches de choque: estas son las ocho atracciones que estarán disponibles en Mavidad Bernabéu durante las fiestas
Para que el público disfrute lo máximo posible de esta experiencia, Mavidad Bernabéu se organiza en torno a ocho grandes atracciones
Este año, Madrid vivirá la Navidad de una forma diferente. Y es que uno de los lugares más icónicos de la ciudad no solo verá rodar el balón, como estamos acostumbrados, sino que durante estas fiestas se convertirá en escenario de patines, coches de choque y criaturas mágicas.
El Santiago Bernabéu se prepara para vivir, por primera vez en su historia, la época más mágica del año. Es estadio se convertirá en la bola de nieve más grande del mundo para descubrir un espacio donde vivir la ilusión de la Navidad con emoción compartida.
Bajo el nombre de Mavidad Bernabéu, los visitantes encontrarán del 24 al 31 de diciembre de 2025 numerosas actividades y atracciones de las que disfrutar. El evento tendrá 3 pases diarios y tiene todas consigo para convertirse en el icono navideño por excelencia de la capital.
¿Qué atracciones habrá en Mavidad Bernabéu?
Tras sacar a la venta las entradas para el público general el pasado 7 de noviembre, las peticiones dispararon la oferta y en apenas unas horas se colgó el cartel de 'Sold out'. El punto de partida de esta propuesta, según explican desde la organización, es un mundo escondido entre copos de nieve.
Según la leyenda que inspira el evento, quienes aún creen en la Navidad pueden encontrar un pueblo mágico dentro de una gran bola de nieve, que cobrará vida en el Bernabéu gracias a unas criaturas llamadas Mavix.
Ahora, para que el público disfrute lo máximo posible de esta experiencia, Mavidad Bernabéu se organiza en torno a ocho grandes atracciones distribuidas por todo el espacio del estadio. Cada una de ellas está pensada para hacer disfrutar a niños, familias y adultos, ofreciendo experiencias adaptadas a todas las edades.
- El Río de la Magia. Se trata de una pista de hielo que rodea un árbol navideño gigante, ideal para patinar durante 30 minutos. Está abierta para mayores de 3 años y los más pequeños contarán con trineos especiales.
- El Lago Helado. Los coches de choque de toda la vida, pero sobre hielo. No tiene edad mínima, pero los niños más pequeños deben subir acompañados por un adulto.
- La Ladera del Revuelo. Un enorme tobogán de nieve con cuatro carriles por donde lanzarse en donuts hinchables. Requiere al menos 6 años y 120 centímetros de altura.
- La Fábrica de la Ilusión. Una zona para los más pequeños (hasta 5 años) con talleres navideños, pintacaras, una piscina de nieve y espacio artístico.
- El Carrusel de Luces. Un clásico tiovivo iluminado, sin restricciones de edad.
- El Parque de las Nieves Eternas. Aquí podrás jugar al mini golf navideño. Hay tres pistas y dos simuladores de snowboard virtual.
- La Galería de los Copos. Un mercado navideño con artículos únicos, recuerdos del universo Mavix y una oferta gastronómica inspirada en el pueblo mágico.
- La Plaza de los Sueños. El corazón de Mavidad Bernabéu. Aquí se alza la gran bola de Navidad iluminada, origen simbólico de todo el festival. Este espacio acogerá animaciones y momentos especiales para los visitantes más atentos.
