Maroto defiende ante el juez que sus palabras sobre las muertes en residencias iban dirigidas a la "gestión" de la Comunidad

Reyes Maroto se ha sentado esta mañana frente al juez para dar explicaciones por sus declaraciones del pasado marzo en las que tachaba de asesinatos las muertes de personas mayores en las residencias de la región durante la pandemia de coronavirus. La portavoz socialista ha reiterado, según han trasladado fuentes cercanas, que aquellas manifestaciones se enmarcaron “estrictamente en el ámbito político” y se dirigían “expresamente a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Las mismas fuentes subrayan que Maroto ha defendido en el Juzgado Instrucción nº 13 de Madrid que en ningún momento pretendió “atentar contra la dignidad personal” de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que, tal y como “reconoce la propia querella” interpuesta por el Ejecutivo autonómico, sus críticas “se dirigían a decisiones de carácter gubernamental, excluyendo en todo momento la esfera personal y privada”.

La secretaria general del PSOE-M también ha recordado ante el juez que al día siguiente remitió un comunicado a los medios “aclarando” el sentido de sus declaraciones, un texto que fue “ampliamente recogido por la opinión pública”. Maroto ha insistido “una vez más” en que “no quiso acusar a nadie de asesinato”, sino cuestionar “la gestión del Gobierno regional” durante la crisis en las residencias.

Esta misma mañana, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que espera que Maroto "pida perdón de manera expresa y tajante" por sus palabras, "sin pero alguno". Preguntado por la comparecencia judicial, el regidor popular - que a raíz de aquellas palabras anunció la ruptura de relaciones institucionales con el PSOE- ha dejado claro que, en su opinión, "no hay excusa alguna para haber hecho esa calumnia", y ha insistido en culpar a la edil socialista de traer la "crispación y el enfrentamiento" al Palacio de Cibeles.

Maroto dijo en marzo pasado -cuando se cumplieron cinco años de la pandemia- que 7.291 personas mayores fueron "asesinadas" en residencias y al día siguiente, en un mensaje en la red social X, admitió que "no fueron las palabras más adecuadas", pero no se retractó en el acto de conciliación celebrado el 10 de junio, por lo que la Comunidad procedió a querellarse contra ella.

En concreto, la representante socialista en el Ayuntamiento aseguró en un primer momento que "fueron 7.291 las víctimas, las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra Comunidad, fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno" que preside Díaz Ayuso.