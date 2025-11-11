Madrid se prepara para un notable ascenso de temperatura: la AEMET es clara

Madrid vivió este lunes un Día de la Almudena espléndido. El sol volvió a iluminar la ciudad, permitiendo a miles de madrileños disfrutar de esta jornada no laborable dando un paseo por los alrededores de la catedral y tomando alguna que otra caña en La Latina. El Retiro o la Casa de Campo también se llenaron de senderistas, en busca de algo de aire puro. En definitiva, un día para el recuerdo que parecía complicarse la semana pasada, cuando el mal tiempo y las lluvias se instalaron en Madrid. No obstante, el clima fue benévolo con esta festividad tan madrileña.

Este martes, el sol volverá a salir durante la tarde, después de una mañana marcada por la nubosidad. Las temperaturas máximas, eso sí, no superarán hoy los dieciséis grados centígrados en todo el día. Un valor térmico muy diferente al que se avecina mañana, en un considerable cambio de contexto en la capital.

Este miércoles, notable ascenso de temperatura en la capital

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado una temperatura máxima de veintitrés grados para este miércoles, en un "notable" incremento de siete grados respecto a la jornada previa. Las mínimas sí se mantiene constantes, en unos cinco grados. En cualquier caso, el sol y los termómetros invitarán a pasar, de nuevo, todo el tiempo que podamos fuera de nuestros hogares.

El resto de la semana, eso sí, la lluvia volverá a instalarse en Madrid. Desde el jueves hasta, al menos el próximo lunes, las precipitaciones caerán sobre la capital sin interrupción. Los termómetros volverán a caer hasta los quince grados en unas jornadas en las que el paraguas será un imprescindible.