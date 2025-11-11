Madrid crece un 0,09% en población durante el tercer trimestre, por debajo de la media nacional

La población ha crecido en el tercer trimestre de 2025 en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En la Comunidad de Madrid lo ha hecho un 0,09%, por debajo que la media nacional, que se sitúa en 0,21%.

Detrás de este crecimiento poblacional se encuentra el incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que ha disminuido el número de gente que nació en España con respecto al segundo trimestre del año, según se recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la población residente en España ha aumentado en 105.488 personas en el tercer trimestre y se sitúa en los 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, el valor máximo de la serie histórica que se inició en 1971.

De los 49,4 millones, 39.617.578 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9.825.266 son residentes en España nacidos en el extranjero, 115.389 más.

Según la estadística del INE, la población de nacionalidad española aumentó en 26.551 personas en el tercer trimestre respecto al anterior. Así, de los 49,4 millones de personas que residen en España, 42.310.520 tienen nacionalidad española y 7.132.324 nacionalidad extranjera. Los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 78.937 respecto al segundo trimestre.

Por comunidades

Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%), Castilla-La Mancha (0,34%), Cataluña y Navarra (0,32% en ambos casos) y Asturias y La Rioja (0,30%).

Por encima de la media nacional (0,21%) se situaron también Cantabria (con un crecimiento poblacional del 0,27%), la ciudad autónoma de Melilla (0,24%) y Castilla y León (0,23%).

Por debajo de la media, pero también aumentando población, están Galicia y Baleares (0,20% ambas), Murcia (0,19%), País Vasco (0,18%), Canarias (0,16%), Extremadura (0,11%), Comunidad de Madrid (0,09%) y Andalucía y ciudad de Ceuta (0,06%).

Principales nacionalidades

Según esta estadística, el mayor número de personas que llegaron a España tenían nacionalidad colombiana (32.100), española (24.500 retornados), marroquí (23.400) y venezolana (20.500).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de emigrantes fueron española (9.100 salidas), colombiana (8.200), marroquí (7.900) y rumana (4.400 salidas).