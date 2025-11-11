Madrid cifra en casi un 16% la reducción de pisos turísticos desde el Plan Reside

El número de viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad de Madrid ha caído un 15,7% desde la aprobación del Plan Reside el pasado 27 de agosto, según el Ayuntamiento de Madrid. Desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante presumen de un "descenso acelerado" a raíz de la entrada en vigor de la normativa orientada a regular la convivencia entre residentes y turistas.

Para ello se apoyan en dos fuentes: por un lado, un informe conjunto de la Agencia de Actividades (ADA) y el Colegio de Administradores de Fincas (CAFMadrid) - con quien el Consistorio suscribió un convenio en junio-, que constata que 1.423 viviendas han dejado de dedicarse a la actividad turística desde agosto, un 15,7% menos.

Por otro, en los datos publicados por la plataforma Inside Airbnb, donde el número de anuncios publicados en la capital ha pasado a de 16.959 anuncios en julio a 14.297 a fecha 7 de noviembre, lo que supone 2.662 pisos menos. En perspectiva interanual, el Consistorio ha ñadido que en noviembre de 2024 Inside Airbnb recogía 17.490 pisos turísticos, “un 19,8% más que los actuales”, de acuerdo con los datos citados por el área municipal.

Desde el Gobierno municipal han asegurado que continuarán realizando un seguimiento de la actividad turística residencial a través de plataformas de datos y de la colaboración con los administradores de fincas para verificar la efectividad del plan en los próximos meses.

Ni este compromiso ni las cifras comunicadas han convencido a la oposición. Desde Más Madrid, Eduardo Rubiño ha criticado que, pese a esta "leve" bajada, “seguimos muy por encima” de hace seis años y “se han abierto 10 pisos ilegales por cada uno que el Ayuntamiento ha clausurado”. En declaraciones a los medios este martes, el portavoz de la formación ha defendido lo único que ha funcionado es la “mano firme” del Gobierno con órdenes de cierre de anuncios ilegales, frente a un consistorio que confía en “la mano invisible del mercado” y “no aumenta la inspección”.

Por su parte, el portavoz de Urbanismo del PSOE, Antonio Giraldo, ha reclamado al Gobierno de Almeida que "no se apropie de datos que no le corresponden". Según el edil socialista, la reducción en el número de anuncios no se debe al Plan Reside municipal, sino a la entrada en vigor del registro único estatal impulsado por el Ministerio de Vivienda, unido a la obligatoriedad de retirar anuncios de negocios sin licencia. "Aquí el que está trabajando duro por el descenso de la ilegalidad de subsistencia turístico es el gobierno de España y no un un Ayuntamiento de Madrid que se está viendo bastante incapaz en esta lucha", ha reivindicado el edil socialista.