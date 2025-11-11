Las librerías madrileñas invitan a leer la democracia por los 50 años de España en libertad

Treinta librerías madrileñas se suman a una campaña que invita a descubrir títulos sobre la llegada de la democracia, eje de un calendario conmemorativo por los 50 años de España en libertad. La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha presentado este martes el programa de actividades que arropa la iniciativa del Gobierno que conmemora medio siglo de democracia, con propuestas culturales y de memoria democrática en toda la región.

El acto de presentación ha coincidido con el Día de las Librerías y se ha celebrado en la histórica librería Rafael Alberti, que también cumple 50 años. El delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, acompañado por la comisionada de 50 años en Libertad, Carmen Gustrán, ha subrayado el papel de la cultura y los libros en el progreso del país.

Martín también ha destacado que todas las actividades previstas, que promueven espacios de encuentro, debate, reflexión y también disfrute, pretenden "celebrar el presente y mirar hacia el futuro" para aprender "de dónde venimos y continuar defendiendo lo conseguido y seguir avanzando".

La treintena de librerías que se han sumado a la iniciativa han recibido un expositor de los 50 años de España en Libertad en el que colocarán una lectura recomendada relacionada con la llegada de la democracia. Próximamente, también está previsto que esta propuesta se exhiba en bibliotecas municipales de la región.

También hoy, la Delegación del Gobierno asiste a la presentación del documental Semillas en el exilio: la ciencia que volvió a florecer en España que aborda el fin de la Edad de Plata española que supuso la llegada de la Guerra Civil.

Exposición 'Rojo Maricón' y murales participativos

El calendario conmemorativo continuará el viernes 14 de noviembre con la exposición Rojo maricón, en colaboración con al Archivo Arkhé, sobre los hitos del movimiento LGTBI en España.

Un día después, el sábado 15 de noviembre, una treintena de municipios madrileños participarán en la creación de murales participativos con la colaboración de artistas y vecinos. Y el miércoles 19 de noviembre, las calles del centro de la capital acogerán una performance inspirada en el lanzamiento de octavillas y reivindicaciones callejeras de derechos democráticos.

Los reconocimientos Meninas contra la Violencia de Género, el 24 de noviembre, incorporarán este año una intervención teatral, una actuación musical y un vídeo sobre los avances logrados en igualdad durante este medio siglo. La conmemoración culminará el 5 de diciembre con un acto institucional dedicado al 45 aniversario de la Constitución.

Cultura y memoria democrática

España en Libertad. 50 años es una iniciativa del Gobierno de España coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, asesorados por un Comité científico compuesto por académicos de reconocido prestigio.

En este marco la oferta de actividades abarca una amplia variedad de propuestas culturales en la región que los madrileños pueden disfrutar desde el 10 de noviembre. Entre ellas el proyecto Atado y bien atado que busca combatir la amnesia de la impunidad y contribuir a la memoria democrática a través de conferencias, podcasts, obras de teatro, conciertos, y jornadas internacionales comparativas sobre las transiciones democráticas en el sur de Europa. También el festival Eñe combina literatura, música, pensamiento y conversación para explorar cómo la cultura ha acompañado la construcción democrática de nuestro país.

Otras propuestas son el ciclo de cine Imágenes para un país en democracia: cine, memoria y ciudadanía, de Filmoteca Española en el Cine Doré; o el ciclo Encuentros sobre el Teatro Independiente durante el franquismo y su legado. Visitas guiadas, coloquios o exposiciones completan un programa.