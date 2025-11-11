'Los Javis' rompen, pero no profesionalmente: seguirán unidos por el cine y la televisión

Tras más de 13 años de relación, Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como Los Javis, han decidido poner punto final a su historia de amor. Considerados una de las parejas más sólidas y queridas del panorama cultural español, los creadores de Paquita Salas o La Veneno habrían tomado la decisión de separar sus caminos sentimentales, aunque mantienen una excelente relación profesional.

Durante los últimos meses se habían intensificado los rumores de distanciamiento, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado la ruptura entre Los Javis. Pese a la separación, ambos continúan colaborando juntos en su nuevo proyecto cinematográfico, La Bola Negra.

Fuentes cercanas apuntan a que la ruptura podría haberse producido hace varios meses, aunque la pareja siguió apareciendo unida en distintos compromisos profesionales, como su paso por el festival Primavera Sound de Barcelona. De hecho, según diversas informaciones, Ambrossi y Calvo seguirían compartiendo vivienda en el chalet que poseen a las afueras de Madrid, al menos por el momento.

Una historia de amor y éxito compartido

Javier Ambrossi y Javier Calvo se conocieron en 2012 a través de Facebook, iniciando así una relación que marcaría una etapa clave en sus vidas personales y profesionales. Juntos han creado algunas de las producciones más exitosas de la televisión española, como Paquita Salas, La llamada o La Veneno.

Además, ambos fundaron la productora Suma Content, responsable de proyectos recientes como Mariliendre o Superstar. Su unión creativa ha convertido a Los Javis en un referente del talento audiovisual madrileño y en una de las parejas más influyentes de la industria cultural en España.

Aunque su relación sentimental llega a su fin, Los Javis seguirán compartiendo proyectos profesionales y su legado conjunto continúa marcando el ritmo del audiovisual español.