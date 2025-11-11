SEPARACIÓN
'Los Javis' rompen, pero no profesionalmente: seguirán unidos por el cine y la televisión
Después de más de una década de amor y éxitos compartidos, eligen caminos distintos en lo sentimental, pero siguen apostando por su conexión artística
Tras más de 13 años de relación, Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como Los Javis, han decidido poner punto final a su historia de amor. Considerados una de las parejas más sólidas y queridas del panorama cultural español, los creadores de Paquita Salas o La Veneno habrían tomado la decisión de separar sus caminos sentimentales, aunque mantienen una excelente relación profesional.
Durante los últimos meses se habían intensificado los rumores de distanciamiento, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado la ruptura entre Los Javis. Pese a la separación, ambos continúan colaborando juntos en su nuevo proyecto cinematográfico, La Bola Negra.
Fuentes cercanas apuntan a que la ruptura podría haberse producido hace varios meses, aunque la pareja siguió apareciendo unida en distintos compromisos profesionales, como su paso por el festival Primavera Sound de Barcelona. De hecho, según diversas informaciones, Ambrossi y Calvo seguirían compartiendo vivienda en el chalet que poseen a las afueras de Madrid, al menos por el momento.
Una historia de amor y éxito compartido
Javier Ambrossi y Javier Calvo se conocieron en 2012 a través de Facebook, iniciando así una relación que marcaría una etapa clave en sus vidas personales y profesionales. Juntos han creado algunas de las producciones más exitosas de la televisión española, como Paquita Salas, La llamada o La Veneno.
Además, ambos fundaron la productora Suma Content, responsable de proyectos recientes como Mariliendre o Superstar. Su unión creativa ha convertido a Los Javis en un referente del talento audiovisual madrileño y en una de las parejas más influyentes de la industria cultural en España.
Aunque su relación sentimental llega a su fin, Los Javis seguirán compartiendo proyectos profesionales y su legado conjunto continúa marcando el ritmo del audiovisual español.
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- Qué fue de Rubén Sánchez, el tentador de Alcalá que conquistó a Fani en 'La isla de las tentaciones
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
- Adiós al reinado de Serrano: esta avenida a 7 minutos es ahora la más cara de Madrid
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- ¿Sabías por qué Gracita Morales está enterrada en Carabanchel? Conoce su historia en el distrito
- Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu