Varios individuos agreden y amenazan de muerte a agentes de la Policía de Coslada

Cuatro agentes de la Policía Local de Coslada han resultado heridos tras una agresión con palos, piedras, adoquines, palas y sillas en una intervención en la calle Cobertreras, zona catalogada de especial vigilancia por diversas problemáticas con los residentes.

Según ha explicado el Ayuntamiento del municipio madrileño, los incidentes se produjeron el sábado por la tarde, cuando agentes de la Policía Local efectuaban labores de patrullaje preventivo en la mencionada zona. Los policías procedieron a intervenir ante la presencia de un grupo de personas que mantenían varios vehículos indebidamente estacionados en la vía pública y se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante la actuación, "los agentes fueron increpados de forma hostil por este grupo de personas", han indicado desde el Consistorio, y procedieron a tramitar las correspondientes denuncias por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. En ese momento, varios individuos adoptaron una actitud violenta, profiriendo amenazas de muerte contra los policías, lo que desencadenó en una agresión colectiva hacia los funcionarios, han añadido desde el Ayuntamiento. Los autores agresores emplearon objetos contundentes como palos, piedras, adoquines, palas y sillas, llegando incluso a arrojar objetos desde los tejados de las viviendas colindantes.

Ante la violencia empleada en la agresión, se hizo preciso solicitar apoyo urgente a todas las dotaciones disponibles, así como a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.

Como resultado de la intervención, se logró la detención de un varón implicado directamente en los hechos que fue trasladado al Hospital del Henares antes de su puesta a disposición en la Comisaría del Cuerpo de Policía Nacional, han informado desde el Ayuntamiento. Según han agregado, "en todo momento, este hombre mantuvo su actitud violenta con los agentes, amenazándoles de muerte mientras se golpeaba con la mampara del vehículo policial".

El resto de los agresores emprendieron la huida a la carrera, refugiándose algunos en domicilios particulares y no pudiendo ser localizados aprovechando la confusión generada.

Cuatro agentes resultaron heridos de diversa consideración y fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria, tal y como han asegurado desde el Consistorio cosladeño.

En la actualidad, los hechos se encuentran bajo investigación y no se descartan nuevas detenciones.