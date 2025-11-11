Más IA y menos burocracia para impulsar el comercio y la hostelería de Madrid

Considerando ambas actividades como "vitales" para la ciudad, tanto desde el punto de vista económico como del social y cultural, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles su Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027, una hoja de ruta dotada con 95,4 millones de euros para tratar de garantizar su supervivencia y el relevo generacional.

“Nuestro objetivo es generar un marco mejor cada día para que dos sectores esenciales para Madrid puedan desarrollarse desde la competitividad fiscal y desde los planos normativo y burocrático”, ha destacado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del plan, en la que también han estado presentes la delegada de Economía, Engracia Hidalgo, y los presidentes de CEIM y de la Cámara de Comercio.

Con esta idea en mente, el plan fija 25 proyectos vertebrados en siete líneas de actuación centradas en mercados municipales y canales cortos, zonas comerciales de referencia, moda y artesanía, hostelería y gastronomía, comercio ambulante, transformación digital y simplificación normativa. Entre los objetivos se incluyen la promoción del empleo y el relevo generacional, la modernización de los mercados y el refuerzo del pequeño comercio, además del posicionamiento de Madrid como capital de la moda, la gastronomía y las compras.

Un dIAgnóstico barrio a barrio

Uno de los pilares será un diagnóstico de precisión barrio a barrio. El Consistorio diseñará un mapa de oferta y demanda en los 131 barrios con apoyo de inteligencia artificial (IA) para describir y clasificar la actividad por sectores y distritos y compartir los resultados con las Juntas para planificar intervenciones “a medida”.

La estrategia pone el foco, además, en garantizar el relevo generacional mediante formación específica y la apertura o refuerzo de centros como la Escuela de Pastelería y Panadería de Puerta Bonita, el Aula de Relevo Generacional en Carnicería y una formación piloto de Asistente de Comercio.

Asimismo, el Ayuntamiento prevé impulsar una nueva Escuela de Hostelería y Alimentación y la Escuela de Comercio de San Cristóbal, junto con un programa de asesoramiento personalizado para comerciantes de los mercados municipales. “Es importante dar a los jóvenes un mapa de cuáles son las oportunidades profesionales de la ciudad en ambos sectores”, ha apuntado Almeida.

La 'marca Madrid', de moda

Otro de los ejes de la estrategia pasa por fomentar la moda y la artesanía locales como palanca de posicionamiento de la marca Madrid. La hoja de ruta las concibe como una materia “global”, que agrupa a diseñadores, industria y artesanos, y les asigna más de 3,7 millones de euros en 2025 para reforzar su potencia turística y económica.

El capítulo fiscal y regulatorio se completa con bonificaciones al Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 95% para los mercados municipales —con un ahorro estimado de 6,6 millones entre 2025 y 2027— y para los establecimientos centenarios, que ven ampliada su bonificación del 50% al 95%, además de incentivos en el IAE para nuevas actividades o ampliaciones de plantilla indefinida. El Ayuntamiento avanza igualmente en la simplificación burocrática con una oficina técnica orientada a aliviar cargas del pequeño comercio y a acompañar proyectos de modernización.

Un plan tardío e insuficiente, según Más Madrid

Desde Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha arremetido contra la nueva estrategía municipal afirmando que se presenta "de espaldas" a la participación y el consenso. Según el portavoz de la formación, el plan "llega 6 años tarde", con más de "40.000 locales vacíos" y “7 000 comercios” perdidos solo en el último año por la “especulación inmobiliaria”, que está “cerrando la vida de nuestros barrios” y “haciendo de Madrid cada vez más un parque temático”.

Se trata “una vez más” de “humo y propaganda” del PP, ha criticado, responsable de un modelo que “expulsa” a vecinos y destruye el comercio local, desde “la frutería del barrio” hasta iconos como “el Café Central”. Como alternativa, el edil de la oposición propone que el Ayuntamiento “compre aquellos locales que están siendo amenazados por la especulación” para crear un parque municipal que se arriende a proyectos que mantengan “esa esencia” de la ciudad.