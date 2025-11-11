El pueblo a menos de 40 minutos de Madrid que en noviembre se convierte en un festival medieval: talleres, degustaciones y gincanas

Madrid cuenta con infinidad de planes para todos los públicos. Ya sea de lunes a viernes o los fines de semana, la capital guarda un hueco en el calendario para todos aquellos que se quieran divertir. De hecho, durante este mes la comunidad viajará en el tiempo y ofrecerá a todos los visitantes que se quieran pasar por Hoyo de Manzanares la oportunidad de vivir un 'Noviembre Visigodo'

En su ya octava edición, el evento ofrecerá del 7 al 30 de noviembre una serie de espectáculos, talleres y oferta gastronómica para rendir homenaje al pasado visigodo del municipio. A continuación, te detallamos la programación completa para que no te pierdas nada y puedas disfrutar al máximo de tu visita.

¿Qué hacer en Hoyo de Manzanares?

El yacimiento arqueológico de La Cabilda será el escenario de gran parte de las actividades de 'Noviembre Visigodo', como las visitas guiadas y las recreaciones históricas. El sábado 15 de noviembre, los restos religiosos y la necrópolis del yacimiento del Rebollar permitirán conocer las concepciones sobre la muerte y la fe que tenía el pueblo visigodo.

Ahora, si eres de esos que prefiere acercarse a la historia visigoda de otra forma, has de saber que podrás hacerlo a través del humor. El 29 de noviembre se estrenará en el teatro municipal Las Cigüeñas, 'El Visigodo', un monólogo escrito e interpretado por Jaime Bauzá que promete hacer reír a todo el que acuda a verlo.

Con un tono ácido y desenfadado, la obra reflexiona sobre el paso del tiempo y los cambios en las costumbres desde el siglo VI hasta la actualidad. La función comenzará a las 20:00 horas y las entradas se pueden reservar aquí.

Los diferentes bares y restaurantes de Hoyo de Manzanares ofrecerán a los visitantes sus mejores tapas, platos y dulces, reflejando la gastronomía de la sierra. Destacan los productos locales y de temporada, como miel, setas, legumbres, frutos secos, hierbas aromáticas o carne de caza.

Talleres, gincanas y degustaciones para todos los públicos

Las setas serán las protagonistas indiscutibles del festival: un inmenso taller para cultivarlas tendrá lugar el 23 de noviembre. Niños y adultos podrán degustar los distintos tipos de este alimento durante todo el mes gracias a la oferta gastronómica que ofrecerá 'Noviembre Visigodo'. Las degustaciones continuarán con la cata de ginebras Monti y la cata de vino de Raúl Calvo, los días 28 y 29 de noviembre, respectivamente.

Los más pequeños podrán aprender a hacer sus propias cestas, a identificar las huellas de los animales e incluso disfrazarse de visigodos. El día 22 será la gran gincana, con 8 pruebas diferentes relacionadas con la historia, la cultura y tradiciones locales.

¿Cómo llegar a Hoyo de Manzanares?

Lo mejor de todo es que este municipio se encuentra a poco más de 40 minutos de Madrid. No tardarás ni una hora en llegar y podrás elegir si hacerlo en transporte público o privado. Si prefieres ir en autobús, tienes que coger el 611, que sale del intercambiador de Moncloa. En coche, la opción más rápida es ir por la Autovía del Noroeste A6 (salida 27 en sentido Coruña y salida 29 en sentido Madrid) y tomar la carretera M 618 que une Torrelodones y Hoyo de Manzanares.