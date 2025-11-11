El estudio madrileño que hizo realidad el plato que Rosalía regaló a Broncano en 'La Revuelta': "Casi muero..."

Este lunes por la noche, Televisión Española logró un nuevo hito histórico alcanzando los 2.706.000 espectadores de media y el 20,04% de cuota con La Revuelta. La razón, cómo no, una artista que ha revolucionado el panorama musical mundial en las últimas semanas con el estreno de su nuevo trabajo Lux: Rosalía. Tras tres años sin sacar música, la catalana ha regresado por todo lo alto con un disco que oscila entre el pop, la música electrónica, el flamenco y la música clásica, y donde podemos escucharla cantar en más de una decena de idiomas diferentes.

Con motivo del lanzamiento de este trabajo, que tuvo lugar el pasado lunes, Rosalía mantuvo un encuentro con David Broncano en el Teatro Príncipe de Gran Vía, en una de las ediciones más especiales del programa estrella de la cadena. El equipo se volcó con la visita, en una presentación histórica en la que participaron los Estopa, Pedro Almodóvar, Carmen Machi o Alexia Putellas, entro otros.

Como ocurre con cada invitado, Rosalía trajo un detalle para el jienense. En este caso, un bizcocho casero, en una clara referencia al tema de la cantante Bizcochito. Lo que fue toda una sorpresa para Broncano fue lo que escondía este postre.

El plato de Rosalía procede de este estudio de Madrid

Bajo el bizcocho de aceite de oliva y naranja, que repartió entre el público, se desveló un plato personalizado que no dejó a nadie indiferente en el late show: un plato conmemorativo con las caras de Broncano y la propia Rosalía, envueltos en motivos florales y con referencia al cuarto álbum de la cantante.

El estudio Chichinabo, localizado en el número 85 de la madrileña calle de Modesto Lafuente, habría sido el encargado de hacer realidad el anhelo de Rosalía. Patricia Lázaro, especializada en cerámica, recibió el encargo desde Sony Music, que ya había diseñado la pieza. "Hace una semana recibo una llamada ... Para poder seguir hablando tengo que firmar antes un acuerdo de confidencialidad ... Madre mía qué emocionante!! Qué será?!!... Cuando abro el PDF y leo ROSALÍA... casi muero... Voy a hacerle un plato a ROSALIA?? A BRONCANO de parte de Rosalía...???", explica desde su perfil de Instagram.

Tras recuperarse del "microinfarto", la artesana se puso manos a la obra. No obstante, además del encargo, quiso tener un detalle con Rosalía, regalándole un diseño personal de una cajita con su propia interpretación del tema Berghain.