LECTURA
Día de las Librerías: ¿Sabes cuál es la más antigua de Madrid?
La capital cuenta con numerosos negocios centenarios dedicados a la literatura
La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) impulsó en el año 2011 el conocido como Día de las Librerías, iniciativa creada para revitalizar estos negocios frente a la crisis y el auge de la venta online. Desde entonces, celebra su papel en los barrios como espacios culturales, dinámicos y activos, en busca de fomentar la lectura y visibilizar su trabajo en la comunidad.
En su 15ª edición, este 11 de noviembre CEGAL celebra "la importancia de las librerías independientes en la promoción de la lectura y la cultura", con el apoyo de Todos Tus Libros, Lectura Infinita y del Ministerio de Cultura. En la Comunidad de Madrid, donde podemos encontrar hasta 392 librerías de este tipo -- el 14% del total nacional --, este día tiene especial trascendencia entre la comunidad lectora, que paseará durante toda la jornada por distintas librerías, que suelen organizar actividades especiales en esta fecha especial.
La librería más antigua de Madrid
Hasta el año 2019, la librería Nicolás Moya, que situaba a escasos metros de la Puerta del Sol, era el local más antiguo de la ciudad dedicado a esta materia. Su mítico letrero -- "Nicolás Moya. Librería Médica. Fundada en 1862. Libros de Medicina, Agricultura, Veterinaria, Náutica y ciencias afines" -- todavía es recordado por miles de madrileños cuando se pasan por la zona. Tras el cierre de esta librería originaria del siglo XIX, el distinguido honor ha pasado a otra también localizada en el centro de la capital.
Hoy, es la librería Benito Pérez Galdós, del número 5 de la calle Hortaleza, la considera como más antigua de la ciudad. Fundada en 1942, rinde honores al célebre literato español, antepasado de los actuales dueños del establecimiento. Desde ese momento se especializó en la compraventa de volúmenes. Sus altas estanterías de madera y su fondo de 20.000 libros, en el que se pueden encontrar auténticas reliquias, la convierten en un auténtico paraíso para los lectores.
Si quieres celebrar este Día de las Librerías buceando entre obras descatalogadas y ediciones del siglo XIX, la librería Benito Pérez Galdós es tu sitio.
