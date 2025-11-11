La Comunidad de Madrid concentra el 85% de la inversión extranjera en alta tecnología de España

La Comunidad de Madrid concentra el 85% de toda la inversión de alta tecnología que se realiza en España, y es actualmente la segunda región de Europa en número de profesionales dedicados a este campo, con más de 304.000 trabajadores especializados, según datos de Eurostat.

Este capital humano, según ha detallado el gobierno regional en un comunicado, se complementa con una "sólida" base de innovación, pues lidera a nivel nacional la captación de fondos en Investigación y Desarrollo con más de 6.000 millones de euros, el 27% de todo lo que se invierte en el país.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, junto con el consejero de Educación, Miguel López Valverde, han asistido este martes a la inauguración del Hub Tecnológico de ING en Madrid, que también ha contado con la asistencia del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Esta infraestructura de la multinacional neerlandesa supone, según la Comunidad de Madrid, una "inversión estratégica de gran relevancia" para el entorno financiero y tecnológico de la región, que la consolida como un mercado prioritario para esta entidad.

Más de 2.100 startups y 21.000 profesionales cualificados

La región alberga más de 2.100 startups que generan empleo para 21.000 profesionales cualificados. En concreto, en el ámbito europeo, ocupa la tercera posición en el desarrollo de aplicaciones y bases de datos, y la cuarta en Inteligencia Artificial y ciberseguridad.

En lo referente al capital humano, especifica el Ejecutivo, casi el 51% de los trabajadores posee un título universitario, un dato que supera a la media nacional y europea.

Además, este nuevo hub tecnológico contará con "más de 1.000 empleados" en los próximos cuatro años, especialmente en áreas clave como la ingeniería informática, el análisis de datos y la arquitectura de sistemas. Entre las innovaciones que desarrollará destaca la optimización de la experiencia del cliente a través de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial generativa y voicebots (asistente virtual que utiliza IA).