El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis

Uno de los símbolos más reconocibles de Madrid abre por primera vez sus puertas al público con un programa de visitas guiadas gratuitas. Hasta junio de 2026, los ciudadanos podrán recorrer el Banco de España gracias a la iniciativa 'Puertas Abiertas'. Y es que aunque en años anteriores se habían realizado actividades educativas o visitas institucionales al edificio, esta es la primera ocasión en que cualquier persona puede visitar su interior.

En pleno corazón de Madrid, el Banco de España se alza como uno de los edificios más emblemáticos. Fundado en 1782 bajo el nombre de Banco Nacional de San Carlos, su objetivo era financiar la deuda del Estado y modernizar el sistema financiero del país.

A lo largo del tiempo, la institución ha pasado por diferentes etapas y denominaciones, como Banco de San Fernando o Banco de Isabel II. Fue en 1856 cuando pasó a conservar el nombre de Banco de España. Desde 1999 forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales y, actualmente, su función principal es participar en la ejecución de la política monetaria del Banco Central Europeo, además de custodiar las reservas nacionales de oro y divisas.

¿Cómo puedo conseguir entradas para visitar el Banco de España?

No es un secreto. El Banco de España es toda una joya, por lo tanto, no es raro que la población se sienta atraída por conocer lo que hay dentro. La nueva iniciativa para visitar su interior tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el patrimonio histórico y artístico del banco, al tiempo que pone en valor su papel como símbolo de la economía española.

Las entradas estarán disponibles el 14 de noviembre a las 12:00 horas a través de esta página web. Los pases permitirán acceder durante el primer trimestre de 2026, y, dado el interés que ha despertado la iniciativa, se espera que las plazas se agoten en cuestión de minutos.

Un recorrido por los secretos del Banco de España

El itinerario permitirá conocer los espacios más representativos del edificio, incluyendo sus escaleras de mármol, vidrieras monumentales y patios interiores. Sin duda, uno de los mayores atractivos será acceder a las cámaras acorazadas subterráneas, donde se custodian las reservas de oro de España, con más de 281 toneladas en lingotes de trece kilos, almacenadas bajo tierra y tradicionalmente fuera del alcance del público.

Los visitantes también podrán admirar cuadros inéditos de Francisco de Goya, que retratan a los antiguos directores de la institución y que nunca habían sido expuestos al público. Además, se exhibirán los retratos oficiales de los reyes de España realizados por la fotógrafa Annie Leibovitz.

Esta propuesta se presenta como un plan cultural gratuito ideal tanto para locales como para turistas interesados en descubrir un espacio normalmente inaccesible, cargado de historia, arte y curiosidades.