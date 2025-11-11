Ayuso respalda a Ryanair tras su choque con el Gobierno: "No somos conscientes en ocasiones del daño que se puede crear"

Espaldarazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Ryanair en pleno choque de la aerolínea con el Gobierno central por las tasas aeroportuarias y el anuncio de que recortará 1,2 millones de asientos en sus operaciones en aeropuertos regionales españoles. La presidenta madrileña ha acudido hoy a la inauguración del nuevo Centro de Entrenamiento de Pilotos y Tripulantes de la compañía, el primero en el sur de Europa, donde ha señalado a la empresa como "un socio destacado en el desarrollo de la cohesión territorial y el turismo" en España.

En las nuevas instalaciones, Ayuso ha aludido directamente a la decisión de la aerolínea de bajo coste y señalado de manera velada la responsabilidad del Gobierno. "Cuando una compañía deja de operar en un aeropuerto, especialmente un aeropuerto regional o provincial, con se cierran decenas de miles de puestos de trabajos directos e indirectos. Son una cadena que es un engranaje, un motor donde pones un palo y paras todo aquello que uno incluso llega a desconocer", ha señalado.

"Por eso", ha proseguido, "estas decisiones políticas hay que tomarlas siempre con gran cautela, porque no somos conscientes en ocasiones del daño que se puede crear", ha insistido. "La contribución que aporta solamente en Madrid es de más de 3.000 millones de euros . Ryanair es responsable de mantenimiento de más de 41.000 empleos directos e indirectos. Y por eso nuestra obligación, la de todos, es contribuir a que este tipo de compañías sigan apostando por nuestro país. Lo que debemos hacer es pensar en el bien común y no tanto en los cálculos políticos", ha enfatizado.

La visita de la presidenta madrileña al Centro de Entrenamiento de Pilotos y Tripulantes de Ryanair se produce un mes después de que la compañía aérea irlandesa anunciase el recorte de 1,2 millones de asientos en sus vuelos a aeropuertos regionales españoles, incluida la cancelación de sus operaciones en Asturias, en su programación para la temporada de verano de 2026 en protesta por el aumento de tasas aeroportuarias fijado por Aena.

La reducción, de un 10% del total de los que tienen origen o destino en estos aeropuertos, seguía al previamente anunciado de un millón de asientos en los destinos regionales en la programación de invierno de 2025. La compañía avanzó que una parte de los 1,2 millones de plazas ahora suprimidas, en torno a 600.000 se reasignarán entre las instalaciones españolas de mayor tráfico: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga. Ryanair también está derivando operaciones a aeropuertos "de menor coste", según han informado, en Marruecos, Italia, Croacia, Albania y Suecia.

La aerolínea de bajo coste mantiene un doble pulso con el Gobierno central. Por un lado, se opone al aumento de tasas de Aena, particularmente en instalaciones con menos tránsito y menos rentables. En los últimos meses la compañía ha suprimido operaciones en Valladolid, Jerez de la Frontera, Vigo, Tenerife y ahora Asturias.

Por otro, está enfrentada con el Ministerio de Consumo por las multas por valor total de 180 millones de euros impuestas a cinco aerolíneas por cobrar por el equipaje de mano. De las cinco, Ryanair es la más sancionada por este asunto, por alrededor de 107 millones de euros. Desde la compañía se aduce que esas multas vulneran la normativa europea sobre libertad de fijación de precios y la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "El ministro Bustinduy no solo es incompetente, sino que sus multas por el equipaje de mano infringen claramente la legislación de la UE y las sentencias del TJUE. Si el presidente Sánchez respeta la legislación de la UE, debería destituir a Bustinduy y cancelar estas multas ilegales por equipaje", ha llegado a declarar su presidente, Michael O'Leary.

Tanto Ayuso como el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, han insistido hoy en subrayar las cifras de la compañía en España desde que empezó a operar en España, en 2006. En total, más de 11.000 millones de euros invertidos desde entonces y más de 60 millones de pasajeros al año, "pasajeros", ha insistido la presidenta regional, "que contribuyen al motor de España, que es el turismo".

La compañía cifra en 28.000 millones de euros su contribución a la economía nacional. En concreto en Madrid, apuntan desde Ryanair, han superado los 100 millones de pasajeros desde 2006. En la actualidad, cuenta con 14 aviones basados en Barajas que cubren 60 rutas en Europa. Además, en Madrid tiene su sede el mayor hangar de mantenimiento de la aerolínea en el sur de Europa, con siete bahías y su Travel Lab, con trabajadores tecnológicos, desarrolladores y analistas además de equipos de atención al cliente, jurídico y digital, con 360 trabajadores.

A ello suman ahora el centro de entrenamiento, con dos simuladores de vuelo que llegarán a ser seis a lo largo de 2026. La nueva instalación, en las proximidades del aeropuerto internacional Adolfo Suárez, supone 130 millones de euros de inversión y la creación de 150 puestos de trabajo, mantienen en la compañía. La infraestructura permitirá la formación de unos 500 profesionales entre pilotos, personal de cabina e ingenieros.