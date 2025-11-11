Aprende a hacer sushi de autor y cócteles de nivel en pleno centro de Madrid

Hay lugares en Madrid donde comer es solo el principio. Sitios donde la curiosidad importa tanto como el paladar, y donde aprender se convierte en la mejor forma de disfrutar. Isa Restaurant & Cocktail Bar (Calle de Sevilla, 3. Primera planta Four Seasons Hotel Madrid) acaba de abrir la puerta de su cocina —literal y metafóricamente— con una propuesta que va más allá de la carta: clases magistrales privadas que destilan lo mejor de su ADN gastronómico.

Miguel Pérez, head bartender del restaurante asiático Isa. / Cedida

Detrás de la barra y del makisu

No es solo ver cómo se hace. Es mancharse las manos, equivocarse, probar de nuevo. Es descubrir por qué ese corte de la pieza de sushi —salmón o atún— es diagonal, por qué la temperatura del arroz importa tanto como la del pescado, o qué hace que un cóctel sea memorable en lugar de simplemente correcto. En Isa llevan tres años perfeccionando su propuesta de cocina asiática contemporánea y coctelería de autor, y ahora han decidido compartir esos secretos en formato íntimo: grupos de máximo diez personas, atmósfera relajada, y dos horas para entender qué hay detrás de cada nigiri o cada trago. Son talleres para pasar tiempo de calidad en familia.

Nigiri de vieira y foie en ISA restaurant. / Cedida

Las opciones son tres, y todas tienen un denominador común: lo que aprendas, lo disfrutas. Sushi Secrets te pone en la piel de un sushi chef junto al equipo de cocina de Isa, donde dominarás desde el arroz perfecto hasta la técnica precisa de rolls y nigiris, las recetas más icónicas de la casa. Behind the Bar: Cocktail Lab es la oportunidad de aprender del mixólogo madrileño Miguel Pérez, head bartender de Isa, a crear cócteles únicos con técnicas innovadoras y herramientas de última generación, ese arsenal que ha convertido la barra de Isa en un laboratorio de equilibrios y texturas líquidas. El coctelero estrella del lugar es reconocido como uno de los mejores bartenders del panorama nacional, y ha llegado a Isa para conseguir prestigiosos premios como "Mejor Coctelería de Hotel" por FIBAR 2022 y "Mejor Menú de Coctelería" por FIBAR 2023, así como para conseguir las 2 estrellas en Top Cocktail Bars 2024 – The Drink Show. Y para los ambiciosos —o los que simplemente no quieren elegir—, la Full Experience combina ambas propuestas en un recorrido completo por la esencia del local. Descubres, creas y, lo mejor de todo, disfrutas lo que has preparado.

Hay algo especialmente atractivo en estas experiencias: rompen la cuarta pared del restaurante. No te sientas a que te sirvan; entras en el backstage, descubres los trucos, entiendes las decisiones. Es el antídoto perfecto contra la comida pasiva, esa en la que uno se limita a fotografiar el plato y esperar el siguiente. Aquí se trata de participar, preguntar, probar, fallar si hace falta y volver a practicar.

Agenda foodie con horario anti-estrés

Las masterclasses se celebran de domingo a jueves, de seis a ocho de la tarde. Una franja pensada para esquivar el ruido del fin de semana y encontrar ese momento de calma entre el final de la tarde y el inicio de la noche. Los precios van de los 105 euros del taller de coctelería a los 215 de la experiencia completa, pasando por los 150 del sushi. Si alguna vez has querido saber por qué ese niguiri que probaste una vez te voló la cabeza, o qué hace que un cóctel sea mucho más que alcohol con hielo y algo bonito encima, esta puede ser tu oportunidad. Porque al final, como pasa con todo lo bueno, lo interesante no es solo el resultado. Es entender el camino.

Cuando el street food asiático se viste de gala

Pero antes de meterte en la cocina, conviene saber qué es exactamente lo que vas a aprender a replicar. La carta de Isa es un ejercicio de equilibrismo entre la tradición y la audacia, una reinterpretación del street food asiático que pasa por el filtro de técnicas contemporáneas y sabores que no siempre van por donde se les espera. Aquí conviven sashimis y tartares en la sección raw con dim sums al vapor, carnes y pescados a la parrilla que huelen a mercado nocturno de Bangkok, y postres donde la innovación manda más que la nostalgia.

La experiencia estrella para grupos es el menú "Viaje por Asia", una ruta gastronómica que no necesita pasaporte: edamame, nigiri omakase, tartar de atún sobre arroz crujiente con caviar oscietra, ese trío de dim sum que desaparece en dos bocados, berenjena china estilo Yuxiang, pad thai con carabineros a la brasa, lomo de Wagyu... Platos pensados para compartir, para picotear sin orden ni concierto, para entender que la cocina asiática es mucho más que sushi y rollitos primavera.

Nigiri de atún toro en Isa Restaurant. / Cedida

Y cuando la noche avanza y las luces se atenúan, Isa muta. Los domingos, lunes, martes y miércoles, la octava planta se transforma en Speak-Isa, un refugio elegante en las alturas que abre hasta la una de la madrugada. Sin reservas, por orden de llegada. El equipo de sala guía a los comensales hacia arriba, donde la fiesta continúa con la misma filosofía: sofisticación sin solemnidad, cócteles que cuentan historias, música que no molesta sino que acompaña.