Almeida hace caja con las zonas de bajas emisiones: récord de facturación por multas en 2025

El Ayuntamiento de Madrid ingresó 191,3 millones de euros por sanciones de tráfico entre enero y junio de 2025, la cifra más alta para un primer semestre desde que hay registros, según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Un “salto” cuantitativo que la entidad achaca a la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y al despliegue de más de 400 cámaras que vigilan accesos sin etiqueta ambiental, mientras caen con fuerza las multas por exceso de velocidad u otras infracciones clásicas.

Entre enero y junio se formularon 1.364.250 denuncias en la capital, apenas un 1,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el importe total creció un 11,9%, hasta los 191.347.190 €, lo que equivale a más de un millón de euros diarios facturados por sanciones de tráfico.

Según AEA, el motor de este récord reside en las sanciones por acceder indebidamente a la ZBE que abarca la M-30, que registraron 261.115 denuncias y 52,22 millones de euros, un 94,6% más que un año antes; así como en las ZBE de Especial Protección: la de Distrito Centro, donde subieron un 17,5%, y Plaza Elíptica, donde lo hizo un 14,1%.

En el otro lado de la banlanza, las infracciones graves y muy graves más habituales se redujeron en los primeros 6 meses de 2025, destacando especialmente las de exceso de velocidad, que registaron un 36,3% menos que el ejercicio anterior. Más contenidamente disminuyeron las sanciones ), semáforo en rojo (–2,4%), móvil (–9,0%) o alcohol y drogas (–16,4%).

Más multas y más caras

Además del aumento en el número de sanciones, la asociación de automovilistas aprecia también un encarecimiento del importe medio de las mismas, que han pasado de 127 € a 140 €. La entidad critica además que el acceso indebido a una ZBE se multe con hasta 200 € en Madrid frente a 68 € en París, pese a un menor poder adquisitivo en España, según su análisis.

"Es llamativo que el mismo hecho de acceder a una ZBE se sancione en una ciudad como París con una multa de 68 euros y en Madrid esa cifra alcance los 200 euros, cuando el poder adquisitivo per cápita en España es un 25% más bajo que en nuestro país vecino, 18.013 E frente a 24.328 euros", señala el informe.

Por otro lado, el informe recuerda la “catarata de resoluciones judiciales” que han anulado multas en ZBE por señalización deficiente. AEA apunta que el TSJ de Madrid ya anuló las ZBE de Especial Protección y que el recurso de casación del Ayuntamiento está pendiente de admisión en el Tribunal Supremo.