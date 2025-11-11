Alcobendas da luz verde al mayor proyecto urbanístico del norte de Madrid: 8.600 viviendas en un nuevo barrio

El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas aprobó este martes en sesión extraordinaria, por amplia mayoría (26 a 1), el nuevo Plan Parcial que permite reactivar la tramitación del desarrollo urbanístico de Los Carriles-Valgrande, el mayor proyecto del norte de Madrid. Votaron a favor PP, PSOE, Vox y Futuro Alcobendas; Más Madrid se posicionó en contra.

La nueva ordenación detalla la distribución de viviendas, espacios públicos y equipamientos conforme al planeamiento general. También fija el trazado viario, las reservas de zonas verdes y dotacionales y corrige un error del plan anterior al incorporar la evaluación ambiental favorable de la Comunidad de Madrid relativa al caballón incluido en el proyecto.

“Hoy es un día histórico para Alcobendas”, celebró la alcaldesa, que agradeció el respaldo de 26 de los 27 concejales. “Con la aprobación del nuevo plan parcial ofrecemos seguridad jurídica a compradores e inversores y podemos continuar con el proyecto de urbanización, manteniendo el cronograma para hacer realidad el sueño de miles de ciudadanos”, añadió.

Próximos pasos

Con el Plan Parcial ya validado, el Ayuntamiento volverá a aprobar el Proyecto de Reparcelación —idéntico al anterior— y continuará la tramitación del Proyecto de Urbanización. La intención municipal es solapar, cuando sea posible, las obras de urbanización con las de edificación para acelerar la entrega de viviendas.

La intención es que, tan pronto como las obras de urbanización lo permitan, se puedan simultanear las obras de edificación para disponer de las viviendas lo antes posible.

El nuevo barrio Los Carriles-Valgrande tendrá una superficie de 2.174.160 metros cuadrados y prevé la construcción de 8.600 viviendas de todo tipo, en régimen de venta, alquiler, pisos, unifamiliares… con un 54% de viviendas públicas y se estima que acogerá a 25.800 habitantes. Se prevé una inversión de 2.300 millones de euros en el nuevo barrio y la creación de cerca 4.000 empleos durante su construcción y más de 1.000 una vez terminado.

Además, el proyecto incluye más de 55.000 metros cuadrados destinados a sector terciario y comercial y casi 600.000 metros cuadrados de zonas verdes, el 27% de la superficie, contemplando una reducción progresiva de la altura de las edificaciones que permitirá una transición gradual entre la ciudad actual y zonas como el Monte de Valdelatas. Los árboles que se vean afectados por las obras serán repuestos conforme a la Ley de Arbolado Urbano, de forma que la zona pasará de tener 2.555 árboles a más de 6.700.

Los Carriles-Valgrande será también un barrio inteligente y sostenible con la recogida neumática de basuras y tratamiento de residuos y reciclaje, la regeneración de aguas residuales y pluviales el uso de placas solares y baterías virtuales y la tecnología más actual.