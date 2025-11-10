'Week Game' en Madrid: todos los eventos y actividades de la NFL antes de su partido en en el Santiago Bernabéu

La NFL ultima los preparativos para el desembarco en Madrid. Los Miami Dolphins se medirán a los Washington Comanders en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 16 de noviembre a las 15:30 horas. Y la NFL, que no cesa en su empeño de transmitir la pasión por el fútbol americano en nuestro país, ha organizado una 'Week Game' previa al partido plagada de eventos y actividades para todos los públicos, que serán la antesala a lo que se vivirá el domingo en la casa del Real Madrid.

“Estamos encantados de traer la NFL a España para nuestro primer partido en Madrid”, afirmó Rafa de los Santos, director de NFL España. “La liga, junto con nuestros clubes y socios, aterrizará en Madrid con emocionantes eventos y experiencias gratuitas para que los aficionados disfruten durante toda la semana, celebrando este momento tan especial de nuestra historia antes del encuentro en el Bernabéu el domingo 16 de noviembre”, añadió.

La Fan Zone de los Dolphins, en Plaza España

El equipo local del NFL Madrid Game 2025, los Miami Dolphins, teñirá Madrid de sus colores cian y naranja con diversos eventos para los aficionados durante la semana, incluyendo su Fan Zone en la emblemática Plaza de España del jueves 13 al sábado 15 de noviembre. Fusionando el espíritu de Miami y Madrid, la Plaza de España ofrecerá a los fans una mezcla de cultura estadounidense, fútbol americano y tradiciones españolas. Del lunes 10 al domingo 16 de noviembre, los aficionados también podrán visitar el Collins Irish Tavern, sede oficial de los Dolphins, que acogerá una animada fiesta durante el día del partido.

Los Washington Commanders también organizarán dos encuentros con aficionados en Madrid: el viernes 14 en The Irish Rover y el domingo 16, antes del partido, en el James Joyce Irish Pub.

La imperdible NFL Shop estará en el Bernabéu

La tienda oficial NFL Shop, presentada por VISA y operada por Fanatics -con productos oficiales de los 32 equipos de la NFL y artículos exclusivos de Madrid- abrirá sus puertas en el estadio Bernabéu el viernes 14 y estará hasta el domingo 16 solo para quienes posean entradas del partido. La tienda contará con experiencias para fans, personalización de productos y merchandising exclusivo del NFL Madrid Game 2025 junto a los principales socios de la liga. Además, acogerá la primera edición del Madden NFL 26 International: Madrid Challenge, donde jugadores de todo el mundo pelearán por este título.

Tres cascos gigantes de la NFL se instalarán junto al icónico Palacio de Cibeles, ideales para que los aficionados se hagan fotos antes del partido. Y habrá meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL, Dolphins y Commanders, como homenaje a uno de los símbolos de Madrid.

Eventos que llevarán a cabo los dos equipos que se medirán en el NFL Madrid Game. / NFL

Flag Football en Prícipe Pío, con Wilson

Wilson, el balón oficial de la NFL, abrirá un mini campo de flag football el sábado 15 de noviembre en Príncipe Pío, donde los visitantes podrán jugar, aprender sobre esta modalidad, participar en pruebas de habilidad y más actividades. Los fans podrán adquirir balones oficiales de Wilson que conmemoran el primer partido de la NFL en España, además de balones de equipos y de flag football.

Dos partidos gratis de la NFL Academy en Vallehermoso

Para seguir celebrando el fútbol americano, el programa NFL Academy, con sede en el Reino Unido, jugará por primera vez en España los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre. El equipo se enfrentará a la Friendship Bowl Academy de México y al Madrid Team de España, respectivamente. Ambos partidos se celebrarán en el Estadio de Vallehermoso como parte del Madrid Jamboree, organizado por la Federación Madrileña de Fútbol Americano. Los eventos serán gratuitos y abiertos al público.

Un pub de los Kansas City Chiefs

Como parte del Global Market Program de la NFL, que otorga a los clubes derechos de marketing internacional para expandir su marca más allá de Estados Unidos, los Kansas City Chiefs también celebrarán una serie de eventos para los fans en su espacio Chiefs House del jueves 13 al sábado 15 de noviembre en el hotel Pestana CR7 Gran Vía, con la presencia de la leyenda del equipo Dante Hall y la presentación de su nueva mascota española, KC Lobazo.