El obispo de Cádiz niega que abusara de menores cuando dirigía el seminario de Getafe y suspende su agenda

El obispado de Cádiz y Ceuta ha emitido un comunicado en la mañana de este lunes en respuesta a una información publicada en el periódico El País en la que se hace referencia a una investigación por parte del Vaticano tras una denuncia contra el prelado gaditano, Rafael Zornoza, por un supuesto caso de pederastia durante sus años en el seminario de Getafe. En el texto, se desmiente rotundamente esa información: "Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas".

Se explica con respecto al proceso que ha sido introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. La diócesis ha expresado su "plena confianza en la justicia" y ha asegurado que colaborará "en todo lo que sea requerido", al tiempo que ha recordado "el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas". También ha indicado que no hará "posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico".

En los noventa

Según adelante El País, El Vaticano ha iniciado una investigación contra Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, tras recibir una denuncia que lo acusa de haber abusado sexualmente de un menor de forma continuada en los años noventa, cuando era sacerdote y dirigía el seminario madrileño de Getafe. Se trataría del primer caso conocido en España en el que un obispo es investigado canónicamente por pederastia. La denuncia fue enviada este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ordenó la apertura de una investigación previa.

El denunciante relata que los abusos comenzaron cuando tenía 14 años y se prolongaron hasta los 21. Describe tocamientos y besos que habrían ocurrido durante su etapa como seminarista, tanto en el seminario mayor del Cerro de los Ángeles como en convivencias y campamentos. También asegura, según recoge el diario, que Zornoza lo sometió a una relación de manipulación emocional y espiritual, aprovechando su posición de autoridad y su rol de confesor. Según su testimonio, incluso fue llevado a una terapia de "conversión" para tratar su homosexualidad.

El antiguo seminarista afirma que no fue consciente de haber sido víctima de abusos hasta años después, durante un proceso terapéutico. En su denuncia, sostiene que llegó a confrontar al obispo en persona este año, y que éste habría reconocido parte de su comportamiento, aunque sin admitir una intención de daño.

El procedimiento eclesiástico prevé ahora la toma de declaraciones a las partes y testigos antes de que el expediente sea remitido a Roma, donde se decidirá si se abre un juicio canónico formal.