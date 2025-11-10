Tecnología madrileña para 'resucitar' a los faraones: "Continuamos un trabajo que se inició 1.500 años antes de Cristo"

El pasado septiembre los Reyes de España, en viaje oficial a Egipto visitaban tras la caída del sol el templo de la reina faraón Hatshepsut, uno de los monumentos más sobrecogedores de Luxor. El efecto de la iluminación con más de 3.000 luminarias hacía del templo un escenario aún más fascinante. "Ha quedado espectacular", comentaba entonces Felipe VI sobre un proyecto con sello español. Hasta siete compañías nacionales se han hecho cargo de garantizar los sistemas de seguridad, dar luz nocturna o proveer las taquillas del centro de visitantes. Un acento que se torna particularmente madrileño en lo tocante a la iluminación. Varona, una empresa con sede en Boadilla del Monte, ha sido el principal suministrador de los equipos de luminotecnia, siguiendo el diseño de la ingeniera Noemi Barbero de la consultora también radicada en Madrid VBNB Lighting Consultants.

En realidad, no es solo Hatshepsut. Tanto Varona como Barbero han iluminado conjuntamente otros cuatro templos en Luxor, seis tumbas del Valle de los Reyes y el interior de las célebres pirámides de Gizah. Su sutil huella luminosa se puede apreciar tanto en los geométricos monumentos de Keops, Kefren y Micerinos como en el propio templo de Luxor, en el de Medinet Habu y en el de Ramesseum, y en las tumbas de Ramsés III, Ramsés IV, Ramsés V y VI, Ramsés VII, Ramsés IX y Sety I, edificaciones con más de tres milenios de antigüedad en la cuna del Imperio Nuevo. Un proyecto, el de resucitar a los faraones por medio de la luz, que arrancaba hace dos décadas.

La especialista en iluminación arquitectónica Noemi Barbero. / VBNB LIGHTING CONSULTANTS

Remotamente, de hecho, tenía su origen algo antes, en 1997 tras lo que se conoce como la masacre de Luxor. El 17 de noviembre de aquel año, seis terroristas islamistas asesinaron a 62 personas, la mayoría turistas, en el interior de Hatshepsut. A raíz de la matanza, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto empezó a replantearse la seguridad perimetral del templo y del resto de yacimientos arqueológicos. Y en ese proceso de replanteamiento surgió la idea de “poner en valor a través de la luz los monumentos por la noche”.

Dicho de otra manera, de iluminar los templos para, además de cuestiones de seguridad, poder organizar visitas nocturnas, una forma de ampliar la oferta turística y favorecer que los visitantes hicieran noche en Luxor en lugar de expediciones de ida y vuelta en el día. El plan se acabaría extendiendo también a las pirámides de Gizah.

“Conceptualmente empezamos a trabajar en ello hacia 2005”, relata Barbero. Entonces ella tenía 28 años, había terminado sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Carlos III cuatro años antes y se había incorporado a una consultora de ingeniería y arquitectura especializándose en iluminación arquitectónica que dejó hace poco más de un año para crear su propio estudio. Su padre, y luego socio en VBNB Lighting Consultants, Víctor Barbero, ya era a esas alturas uno de los mayores expertos en iluminación del patrimonio histórico en España. Y juntos trazaron el master plan para la intervención. Luego ha sido ella quien ha estado más encima de la dirección técnica de la obra.

El templo de Luxor iluminado. / VBNB LIGHTING CONSULTANTS

"En 2010 desarrollamos técnicamente ese master plan. Incluso fui allí ya para empezar los trabajos en la obra, in situ", explica. Pero no pudo ser entonces, el estallido de la Primavera Árabe paralizó todo por un periodo de dos o tres años. "No fue hasta 2013 cuando se empezó a tirar los primeros cables en el templo de Luxor, que fue el primero".

Durante una temporada Noemi, nacida en Valencia, pero en Madrid desde los 6 años, madre de dos niñas pequeñas, estuvo viajando a Egipto prácticamente todos los meses. "Me pasaba la mitad del tiempo allí", recuerda. Con mucha ilusión por la magnitud del proyecto, pero también no pocas dificultades, técnicas y de otra naturaleza. Como tener que hacerse valer al principio entre trabajadores locales varones, algo que hoy considera un aprendizaje de la vida más.

Partícipes del viaje de los faraones al más allá

"El templo de Luxor ya tenía alguna iluminación, pero en todos los demás espacios partíamos de cero", tercia la especialista. "Históricamente, era una oportunidad de verlos de una manera diferente. De algún modo, era una continuación del trabajo que se había hecho aproximadamente en el 1500 antes de Cristo, transmitir de otra forma el legado".

Durante el día, a veces, la experiencia de visitar estos monumentos es demasiado abrumadora, apunta Barbero. "Hace mucho sol, mucho calor, la gente lo pasa mal, les hacen pegarse unos madrugones tremendos... Y hay quien solo ve piedras, no conecta con esa grandiosidad. La luz nos permite narrar la arquitectura desde un punto de vista material, sus distintas capas, pero también su significado espiritual, sagrado, una conexión a otro nivel. Eso pretenden nuestros diseños, que te veas sobrecogido, conectado. Lo que queríamos era hacer al visitante cuando entrara en uno de los templos o de las tumbas partícipe de ese viaje hacia la otra vida en la que los antiguos egipcios creían, ese viaje del faraón hacia el más allá".

Tumba de Ramsés IV, en el Valle de los Reyes. / VBNB LIGHTING CONSULTANTS

En ese intento no ha estado sola. "En una primera fase del proyecto, entre 2012 y 2016 aproximadamente, nosotros participamos solo en el suministro de materiales", apunta Roberto Lurueña, fundador de Varona, la compañía madrileña que ha aportado el equipo con que se iluminan los templos de Luxor, las tumbas del Valle de los Reyes y las pirámides de Gizah. "El proyecto, tanto lo que tenía que ver con la seguridad como lo relacionado con la iluminación, lo estaba llevando el Gobierno español y querían que el material fuera español. Licitamos varias empresas y nosotros ganamos en torno al 80% o el 85% de los equipos de iluminación que había".

El templo de Medinet Habou, en Luxor. / VBNB CONSULTANTS

Trabajaron estrechamente con Barbero en el diseño de los equipos, porque hubo que hacer desarrollos a medida y dispositivos con una tecnología muy puntera con fibras para cubrir los proyectores, pero no participaron en ese primer momento en la obra. Los trabajos volvieron a detenerse hacia 2016, todo volvió a quedar parado hasta que en 2023 Tragsa sacó a licitación varios contratos para reactivarlo y concluirlo, entre ellos uno de equipo de iluminación más instalación. "Nos presentamos y ganamos el concurso". De forma que durante año y medio han estado trabajando en Luxor y en las pirámides, con equipos madrileños y locales y siguiendo las indicaciones de diseño de Barbero.

La labor no ha sido sencilla. Particularmente en las pirámides de Gizah se encontraron con que tenían que trabajar en pasillos muy angostos y realizar operaciones complejas, porque tuvieron que instalar canales de madera para soportar las luminarias LED de forma que quedaran integradas. "En las pirámides hemos instalado alrededor de 800 metros de canal de madera con tiras LED además de unos 100 proyectores al lado de los sarcófagos. E hicimos también unos diseños en alabastro egipcio que imitaban velas para transmitir mayor espiritualidad en esa zona de los sarcófagos", describe Lurueña, quien señala también la dificultad adicional que suponía trabajar sin que las pirámides cerraran, solo en horarios fuera de visita, entre las seis de la tarde y la una de la madrugada aproximadamente, y teniendo que recoger todo todos los días para que los turistas no encontraran rastro de obras durante sus tours, una circunstancia que explica que las labores se prolongaran durante año y medio. En los templos fue algo más sencillo, en parte porque gran parte del trabajo ya había quedado hecho y era más cuestión de ultimar y de reparar lo que se hubiera podido dañar.

Soluciones a medida

Pero a ello se suman las complicaciones derivadas de operar en lugares que son Patrimonio de la Humanidad. "Las actuaciones tienen que ser superrespetuosas con el monumento y estar muy bien integradas para que en las visitas diurnas la instalación no se vea. Eso requirió muchas soluciones a medida, también por las dimensiones faraónicas, nunca mejor dicho, que tiene los templos", aclara Barbero. "Hubo que diseñar, testar y fabricar elementos expresamente para estos sitios".

Entre esas soluciones a medida detalla la elaboración de unas cubiertas para esconder y proteger proyectores hechas con poliéster, con fibra de vidrio que imitaban la piedra de cada uno de los templos en textura y en color hechas a mano por artistas o las bases de piedra que hubo que fabricar para fijar los proyectores sin tocar el monumento, de manera que quedaran taladrados a esas bases y sujetos por el propio peso. Se tuvieron que producir una a una, con multitud de diseños diferentes en función del tipo de proyector de luz y de cómo tiene que ir orientado, y usando exclusivamente piedra de una cantera de Asuán, en el sur de Egipto, que es la que está autorizada por el Ministerio de Antigüedades para las restauraciones.

Noemi Barbero, con técnicos de Varona, revisando algunas de las instalaciones. / VBNB LIGHTING CONSULTANTS

Para ocultar el cableado se buscaban los caminos de juntas amplias que se pudieran vaciar, meter el cable dentro y tapar con mortero de restauración o, en zonas de pavimento nuevo, se levantaba para meter el cableado y volver a pavimentar. Y en el interior de las tumbas de los faraones se ha recurrido a tecnología LED con ausencia de emisiones ultravioletas e infrarrojas que preservara los pigmentos de los jeroglíficos de las paredes y que permite, además, distintos niveles de iluminación para visitas durante el día o durante la noche.

"Ha sido un trabajo muy lento, muy cuidadoso, en el que han intervenido también los arqueólogos del Ministerio de Antigüedades y las misiones arqueológicas de los distintos templos", enfatiza la responsable del diseño de la iluminación.

Los especialistas de Varona, no obstante, están acostumbrados a estas limitaciones. Nacida en 2005 como empresa de instalaciones eléctricas, la compañía pronto se especializó en iluminación del patrimonio, sobre todo a raíz de una intervención en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, tanto en el exterior como en la basílica, en 2008. "Nos gustó muchísimo y era un campo en el que en ese momento no había mucha competencia porque es muy específico, requiere hacer muchas cosas a medida, obtener muchas certificaciones, ser muy cuidadoso", desvela Lurueña. Coincidió, además, con el cambio hacia el LED y no había muchas empresas españolas que fabricaran esta tecnología.

Uno de los templos en el área de Luxor iluminados por las firmas madrileñas. / VBNB LIGHTING CONSULTANTS

En estos 20 años de andadura, la empresa madrileña ha trabajado en iluminar, entre muchos otros edificios, ocho catedrales españolas, incluidas las de Burgos, Santiago, Salamanca, Ávila o Palencia. En cartera tienen también la de Albacete y la de Valencia. Y en 2023 ganaron el concurso para iluminar 13 edificios de Patrimonio Nacional, entre ellos el Palacio Real de Madrid y los de Aranjuez y La Granja de San Ildefonso.

La sala de trofeos del Real Madrid

El suministro de material para los monumentos egipcios a partir de 2012 fue su primera experiencia internacional, pero a raíz de la crisis de 2013, la firma, que hoy tiene unos 25 empleados, empezó a salir cada vez más al extranjero: Dubai, Catar, Arabia Saudí... La semana pasada, de hecho, Lurueña estaba de viaje en México, donde Varona compite por un contrato para un espectáculo de luces y sonido en un alto horno de Monterrey en torno a los partidos del Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá que se jugarán en la ciudad.

Si finalmente lo ganan, no será su primer contacto con el mundo del fútbol. Entre los clientes de Varona está el Real Madrid. La empresa optó a la iluminación de la fachada del nuevo Santiago Bernabéu, aunque no fue la opción elegida. Pero sí que se había hecho cargo antes de la iluminación de la sala de trofeos provisional del club mientras duraban las obras de remodelación del estadio. "Luego se desmontó esa iluminación para la nueva sala de trofeos", revela Lurueña. "Pero la vitrina de las Champions era muy parecida y el sistema se volvió a dejar, eso sí que lo hicimos nosotros". Lo cual no deja de cerrar un círculo en cierto modo, de la cámara de los tesoros de los reyes dioses de Egipto de hace 3.500 años a la de esa suerte de nuevos faraones que parecen los futbolistas en estos tiempos de idolatrías confusas.