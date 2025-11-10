Muere un trabajador de 32 años al quedar atrapado en una tolva en Arganda del Rey

Un trabajador de 32 años ha fallecido en la tarde de este lunes al caer accidentalmente dentro de una tolva y quedar atrapado en la localidad de Arganda del Rey, ha informado una portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente laboral ha tenido lugar en el Camino Viejo de Chinchón. Una vez que la forense ha autorizado el levantamiento del cadáver, los Bomberos han procedido al rescate.

Al lugar también se han desplazado sanitarios del SUMMA 112 con un vehículo para atención sanitaria y otro de apoyo psicológico. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.