SUCESO EN MADRID
Muere un trabajador de 32 años al quedar atrapado en una tolva en Arganda del Rey
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación
EP
Madrid
Un trabajador de 32 años ha fallecido en la tarde de este lunes al caer accidentalmente dentro de una tolva y quedar atrapado en la localidad de Arganda del Rey, ha informado una portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El accidente laboral ha tenido lugar en el Camino Viejo de Chinchón. Una vez que la forense ha autorizado el levantamiento del cadáver, los Bomberos han procedido al rescate.
Al lugar también se han desplazado sanitarios del SUMMA 112 con un vehículo para atención sanitaria y otro de apoyo psicológico. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
- Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- El día de la Almudena, en directo: Madrid celebra la festividad de su patrona con procesiones, pasacalles, conciertos y degustaciones
- El proyecto de dos investigadoras de la Complutense que acerca la ciencia a los mayores de Madrid: 'Lo fácil sería ponerles una película
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- El tráfico de Cercanías en Chamartín continúa interrumpido por trabajos técnicos más largos de lo previsto
- Madrid se convierte en el epicentro del turismo internacional de lujo en España
- Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema