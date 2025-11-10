I ENCUENTRO DE COMUNIDADES
Rueda, Barbón, Prohens, Illa y Azcón participarán en el foro 'España 360' que Prensa Ibérica organiza en Madrid
Los presidentes de Galicia, Asturias, Baleares, Cataluña y Aragón se unen a un diálogo entre territorios, junto a expertos y consejeros de una decena de comunidades, en busca de ideas y soluciones
Redacción
La voz de las regiones se escuchará en el foro España 360, un espacio de reflexión en el que las comunidades autónomas serán las protagonistas. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, se celebrará en el Hotel Palace de Madrid los días 25, 26 y 27 de noviembre y tendrá como objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación constructiva entre autonomías.
Los presidentes Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) ya han confirmado su asistencia y participación en diálogos durante el acto.
De las mesas redondas que se sucederán durante las tres jornadas formarán parte, junto a expertos de diversos campos, varios expresidentes autonómicos y una veintena de consejeros de once regiones diferentes: Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Región de Murcia, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León.
España 360 se inspira en los valores de la Fiesta de la España Plural que Prensa Ibérica organiza cada año la víspera del Día de la Hispanidad y que, coincidiendo con el aniversario de El Periódico de España, representa una invitación a reconocernos como pueblo en nuestras diferencias, pero también en una identidad común y una voluntad de convivir y avanzar juntos.
Durante las tres jornadas se debatirá sobre algunos de los grandes desafíos que los distintos territorios y la sociedad española en su conjunto afrontan en la actualidad. A partir de las seis temáticas que más interesan y preocupan a los españoles según el Estudio de Tendencias Informativaselaborado por Prensa Ibérica y la consultora LLYC, se organizan una serie de diálogos y mesas redondas que propiciarán una conversación fructífera sobre empresas, comercio y banca; salud y bienestar; medioambiente y sostenibilidad; educación y formación; empleo, y vivienda y urbanismo.
Prensa Ibérica pretende construir un espacio donde el periodismo, desde la visión 360 que ofrecen los diferentes territorios, conecte los problemas reales con soluciones reales y permita involucrar a las comunidades para compartir aprendizajes útiles y replicables a través de un diálogo constructivo.
Esta conversación colectiva ofrecerá a los asistentes y a los lectores una radiografía precisa sobre algunos de los principales retos que encara nuestro país compartiendo intereses e ideas que transformen y mejoren la vida de la ciudadanía.
El foro España 360, que activará toda la fuerza de difusión de un grupo de comunicación que cuenta con 23 periódicos de información general repartidos por todo el país, dará visibilidad al trabajo que desarrollan las comunidades autónomas, brindará la oportunidad de generar conocimiento colectivo entre las propias autonomías y ayudará a vincular mejor política y sociedad acercando respuestas eficaces a los problemas, demandas y preocupaciones de los diferentes territorios.
- Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- El día de la Almudena, en directo: Madrid celebra la festividad de su patrona con procesiones, pasacalles, conciertos y degustaciones
- El proyecto de dos investigadoras de la Complutense que acerca la ciencia a los mayores de Madrid: 'Lo fácil sería ponerles una película
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- El tráfico de Cercanías en Chamartín continúa interrumpido por trabajos técnicos más largos de lo previsto
- Madrid se convierte en el epicentro del turismo internacional de lujo en España
- Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema