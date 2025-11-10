ACTIVIDADES POR EL 25N
Un recital y un homenaje a las víctimas de la violencia machista, en la programación del PSOE Móstoles por el 25N
"Por tercer año consecutivo se convierte en un referente ciudadano de sensibilización y homenaje de la zona sur", han subrayado desde el partido, que creen necesario "llenar un vacío institucional" en la ciudad
EP
El PSOE de Móstoles ha presentado su programa "reivindicativo, cultural y solidario" para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que incluye un recital poético y un homenaje a las víctimas.
Entre las actividades que han organizado, junto a asociaciones, colectivos y artistas locales, la sede local acogerá este martes 11 una charla-coloquio, 'El peligro de retroceso de los derechos de las mujeres, también es violencia', con Lorena Morales Porro, Secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid.
Para el jueves 13, a las 18:30 horas, tendrá lugar un recital poético, 'El grito silenciado', junto a la Asociación Española de Amigos de la Poesía (ASEAPO) y el Grupo de Teatro y Poesía Igualitaria del PSOE de Móstoles.
Una semana después, el 20 de noviembre, será el turno de la obra teatral 'A Cenicienta no le gustan las perdices', a cargo del Grupo de Teatro, Poesía e Igualdad del PSOE de Móstoles; y el martes 25, a las 12 horas, se realizará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género y violencia vicaria.
Para el domingo 30 de noviembre, se ha programado un acto homenaje a las víctimas de la violencia machista y vicaria en el Monumento contra la Violencia de Género, en el Paseo de las Mujeres (Parque Cuartel Huertas). Contará con la participación de Izíar Prats, superviviente y víctima de violencia vicaria, creadora del proyecto 'El vuelo de la mariposa'.
