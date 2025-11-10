Un recital y un homenaje a las víctimas de la violencia machista, en la programación del PSOE Móstoles por el 25N

El PSOE de Móstoles ha presentado su programa "reivindicativo, cultural y solidario" para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que incluye un recital poético y un homenaje a las víctimas.

"Por tercer año consecutivo se convierte en un referente ciudadano de sensibilización y homenaje de la zona sur", han subrayado desde el partido, que creen necesario "llenar un vacío institucional" en la ciudad.

Entre las actividades que han organizado, junto a asociaciones, colectivos y artistas locales, la sede local acogerá este martes 11 una charla-coloquio, 'El peligro de retroceso de los derechos de las mujeres, también es violencia', con Lorena Morales Porro, Secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid.

Para el jueves 13, a las 18:30 horas, tendrá lugar un recital poético, 'El grito silenciado', junto a la Asociación Española de Amigos de la Poesía (ASEAPO) y el Grupo de Teatro y Poesía Igualitaria del PSOE de Móstoles.

Una semana después, el 20 de noviembre, será el turno de la obra teatral 'A Cenicienta no le gustan las perdices', a cargo del Grupo de Teatro, Poesía e Igualdad del PSOE de Móstoles; y el martes 25, a las 12 horas, se realizará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género y violencia vicaria.

Para el domingo 30 de noviembre, se ha programado un acto homenaje a las víctimas de la violencia machista y vicaria en el Monumento contra la Violencia de Género, en el Paseo de las Mujeres (Parque Cuartel Huertas). Contará con la participación de Izíar Prats, superviviente y víctima de violencia vicaria, creadora del proyecto 'El vuelo de la mariposa'.