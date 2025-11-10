Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NACIMIENTO

Una mujer da a luz en su domicilio en Moratalaz asistida por el SUMMA 112

Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado y fueron trasladadas posteriormente a un hospital para su valoración y seguimiento

Archivo - Una ambulancia del Summa 112

Archivo - Una ambulancia del Summa 112 / SUMMA 112 - Archivo

EP

Madrid

Los sanitarios del SUMMA 112 han asistido en la mañana de este lunes un parto en una vivienda situada en el Camino de la Cañada, en el distrito madrileño de Moratalaz, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

La madre, de 44 años y primeriza, se encontraba en un embarazo a término cuando comenzó el trabajo de parto en su domicilio. A su llegada, los equipos de emergencias completaron con éxito la asistencia al alumbramiento, dando la bienvenida a una niña.

Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado y fueron trasladadas posteriormente a un hospital para su valoración y seguimiento.

