Madrid impulsa el empleo inclusivo: 106 empresas y más de 1.000 puestos de trabajo en la Feria de Villaverde

Este martes arranca en La Nave de Villaverde la gran cita del empleo inclusivo. Durante dos jornadas, hasta el miércoles, la feria reunirá a demandantes de empleo y a empresas comprometidas con la inclusión, convirtiendo el recinto en un punto de conexión entre compañías contratadoras y profesionales con discapacidad física, sensorial, mental o intelectual.

La entrada es gratuita y se ofertarán más de 1.000 puestos de trabajo. La convocatoria se consolida así como la decana en Europa, cuya misión es crear un espacio de encuentro real y efectivo que elimine barreras y conecte el talento de las personas con discapacidad con el mercado laboral. "Fomentamos la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional", explican desde la organización.

La pasada edición reunió a más de 75.000 visitantes, más de 100 empresas y más de 2.000 ofertas. Y, este año, la organización confía en superar esas cifras y reforzar el papel de la feria como uno de los principales puntos de encuentro para el empleo inclusivo en España, con el compromiso conjunto de instituciones y compañías. Para ello, contarán con la participación de 106 empresas y entidades de ámbitos como venta al pormenor, logística o servicios. Entre ellas, grandes multinacionales como Acciona, Primark, Telefónica o ING. Con una oferta amplia, empresas diversas y un enfoque 100% inclusivo, la feria busca acortar distancias entre el talento y las oportunidades y hacer del mercado laboral un espacio más diverso e igualitario. Asimismo, las personas interesadas pueden inscribirse, consultar ofertas y seguir en streaming las charlas informativas en www.feriaempleoydiscapacidad.madrid.

Accesibilidad y servicios al detalle

La Feria será totalmente accesible. Habrá Punto de Información, intérpretes de lengua de signos, bucles magnéticos y espacios sin barreras, además de tótems interactivos y adaptados repartidos por el recinto para localizar stands, talleres y horarios de conferencias.

El programa incluye revisión personalizada de currículums con técnicos especializados, simulaciones de entrevistas con gafas de realidad virtual y entrevistas rápidas para facilitar el primer contacto entre candidatos y reclutadores. La combinación de orientación, tecnología y procesos exprés busca acortar tiempos y mejorar la adecuación de los perfiles a las vacantes disponibles.

Dónde y cuándo

Lugar: La Nave de Villaverde (Madrid)

La Nave de Villaverde (Madrid) Fechas: martes 11 y miércoles 12 de noviembre de 2025

martes 11 y miércoles 12 de noviembre de 2025 Acceso: gratuito, con registro en www.feriaempleoydiscapacidad.madrid

Con una oferta laboral diversa y una infraestructura diseñada para garantizar la participación en igualdad de condiciones, la XVI Feria de Empleo para Personas con Discapacidad aspira a convertirse, un año más, en un acelerador de oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o dar un salto en su carrera.