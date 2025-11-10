Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MERCADO LABORAL

Madrid impulsa el empleo inclusivo: 106 empresas y más de 1.000 puestos de trabajo en la Feria de Villaverde

La Nave de Villaverde acoge mañana martes 11 y el miércoles 12 de noviembre un encuentro donde 106 empresas y entidades de venta al pormenor, logística y servicios estarán presentes

Archivo. Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

Archivo. Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. / CERMI

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Este martes arranca en La Nave de Villaverde la gran cita del empleo inclusivo. Durante dos jornadas, hasta el miércoles, la feria reunirá a demandantes de empleo y a empresas comprometidas con la inclusión, convirtiendo el recinto en un punto de conexión entre compañías contratadoras y profesionales con discapacidad física, sensorial, mental o intelectual.

La entrada es gratuita y se ofertarán más de 1.000 puestos de trabajo. La convocatoria se consolida así como la decana en Europa, cuya misión es crear un espacio de encuentro real y efectivo que elimine barreras y conecte el talento de las personas con discapacidad con el mercado laboral. "Fomentamos la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional", explican desde la organización.

La pasada edición reunió a más de 75.000 visitantes, más de 100 empresas y más de 2.000 ofertas. Y, este año, la organización confía en superar esas cifras y reforzar el papel de la feria como uno de los principales puntos de encuentro para el empleo inclusivo en España, con el compromiso conjunto de instituciones y compañías. Para ello, contarán con la participación de 106 empresas y entidades de ámbitos como venta al pormenor, logística o servicios. Entre ellas, grandes multinacionales como Acciona, Primark, Telefónica o ING. Con una oferta amplia, empresas diversas y un enfoque 100% inclusivo, la feria busca acortar distancias entre el talento y las oportunidades y hacer del mercado laboral un espacio más diverso e igualitario. Asimismo, las personas interesadas pueden inscribirse, consultar ofertas y seguir en streaming las charlas informativas en www.feriaempleoydiscapacidad.madrid.

Accesibilidad y servicios al detalle

La Feria será totalmente accesible. Habrá Punto de Información, intérpretes de lengua de signos, bucles magnéticos y espacios sin barreras, además de tótems interactivos y adaptados repartidos por el recinto para localizar stands, talleres y horarios de conferencias.

El programa incluye revisión personalizada de currículums con técnicos especializados, simulaciones de entrevistas con gafas de realidad virtual y entrevistas rápidas para facilitar el primer contacto entre candidatos y reclutadores. La combinación de orientación, tecnología y procesos exprés busca acortar tiempos y mejorar la adecuación de los perfiles a las vacantes disponibles.

Dónde y cuándo

Con una oferta laboral diversa y una infraestructura diseñada para garantizar la participación en igualdad de condiciones, la XVI Feria de Empleo para Personas con Discapacidad aspira a convertirse, un año más, en un acelerador de oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o dar un salto en su carrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu
  2. Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
  3. El día de la Almudena, en directo: Madrid celebra la festividad de su patrona con procesiones, pasacalles, conciertos y degustaciones
  4. El proyecto de dos investigadoras de la Complutense que acerca la ciencia a los mayores de Madrid: 'Lo fácil sería ponerles una película
  5. Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
  6. El tráfico de Cercanías en Chamartín continúa interrumpido por trabajos técnicos más largos de lo previsto
  7. Madrid se convierte en el epicentro del turismo internacional de lujo en España
  8. Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema

Madrid impulsa el empleo inclusivo: 106 empresas y más de 1.000 puestos de trabajo en la Feria de Villaverde

Madrid impulsa el empleo inclusivo: 106 empresas y más de 1.000 puestos de trabajo en la Feria de Villaverde

El Gobierno ve la visita de los Reyes a China como un "win-win" también para la UE

El Gobierno ve la visita de los Reyes a China como un "win-win" también para la UE

Al menos 8 muertos en una explosión en el centro de Nueva Delhi

Al menos 8 muertos en una explosión en el centro de Nueva Delhi

El Club de Esgrima de Pozuelo de Alarcón entra en el Top 15 europeo en su debut en la Copa de Europa

El Club de Esgrima de Pozuelo de Alarcón entra en el Top 15 europeo en su debut en la Copa de Europa

Las llamadas de teleasistencia de las 37 víctimas del servicio fallecidas en la dana comenzaron a las 15.51 horas del 29-O

Las llamadas de teleasistencia de las 37 víctimas del servicio fallecidas en la dana comenzaron a las 15.51 horas del 29-O

Cuarentones que consumen 'coca': el perfil del infractor al volante en Vigo

Cuarentones que consumen 'coca': el perfil del infractor al volante en Vigo

Detienen a tres personas por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en Cartaya (Huelva)

Detienen a tres personas por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en Cartaya (Huelva)

Iria Veiga, usuaria de salud mental: "Me dieron el alta hace un mes y la próxima visita con mi psiquiatra no es hasta marzo"

Iria Veiga, usuaria de salud mental: "Me dieron el alta hace un mes y la próxima visita con mi psiquiatra no es hasta marzo"