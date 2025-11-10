MERCADO LABORAL
Madrid impulsa el empleo inclusivo: 106 empresas y más de 1.000 puestos de trabajo en la Feria de Villaverde
La Nave de Villaverde acoge mañana martes 11 y el miércoles 12 de noviembre un encuentro donde 106 empresas y entidades de venta al pormenor, logística y servicios estarán presentes
Este martes arranca en La Nave de Villaverde la gran cita del empleo inclusivo. Durante dos jornadas, hasta el miércoles, la feria reunirá a demandantes de empleo y a empresas comprometidas con la inclusión, convirtiendo el recinto en un punto de conexión entre compañías contratadoras y profesionales con discapacidad física, sensorial, mental o intelectual.
La entrada es gratuita y se ofertarán más de 1.000 puestos de trabajo. La convocatoria se consolida así como la decana en Europa, cuya misión es crear un espacio de encuentro real y efectivo que elimine barreras y conecte el talento de las personas con discapacidad con el mercado laboral. "Fomentamos la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional", explican desde la organización.
La pasada edición reunió a más de 75.000 visitantes, más de 100 empresas y más de 2.000 ofertas. Y, este año, la organización confía en superar esas cifras y reforzar el papel de la feria como uno de los principales puntos de encuentro para el empleo inclusivo en España, con el compromiso conjunto de instituciones y compañías. Para ello, contarán con la participación de 106 empresas y entidades de ámbitos como venta al pormenor, logística o servicios. Entre ellas, grandes multinacionales como Acciona, Primark, Telefónica o ING. Con una oferta amplia, empresas diversas y un enfoque 100% inclusivo, la feria busca acortar distancias entre el talento y las oportunidades y hacer del mercado laboral un espacio más diverso e igualitario. Asimismo, las personas interesadas pueden inscribirse, consultar ofertas y seguir en streaming las charlas informativas en www.feriaempleoydiscapacidad.madrid.
Accesibilidad y servicios al detalle
La Feria será totalmente accesible. Habrá Punto de Información, intérpretes de lengua de signos, bucles magnéticos y espacios sin barreras, además de tótems interactivos y adaptados repartidos por el recinto para localizar stands, talleres y horarios de conferencias.
El programa incluye revisión personalizada de currículums con técnicos especializados, simulaciones de entrevistas con gafas de realidad virtual y entrevistas rápidas para facilitar el primer contacto entre candidatos y reclutadores. La combinación de orientación, tecnología y procesos exprés busca acortar tiempos y mejorar la adecuación de los perfiles a las vacantes disponibles.
Dónde y cuándo
- Lugar: La Nave de Villaverde (Madrid)
- Fechas: martes 11 y miércoles 12 de noviembre de 2025
- Acceso: gratuito, con registro en www.feriaempleoydiscapacidad.madrid
Con una oferta laboral diversa y una infraestructura diseñada para garantizar la participación en igualdad de condiciones, la XVI Feria de Empleo para Personas con Discapacidad aspira a convertirse, un año más, en un acelerador de oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o dar un salto en su carrera.
- Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- El día de la Almudena, en directo: Madrid celebra la festividad de su patrona con procesiones, pasacalles, conciertos y degustaciones
- El proyecto de dos investigadoras de la Complutense que acerca la ciencia a los mayores de Madrid: 'Lo fácil sería ponerles una película
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- El tráfico de Cercanías en Chamartín continúa interrumpido por trabajos técnicos más largos de lo previsto
- Madrid se convierte en el epicentro del turismo internacional de lujo en España
- Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema