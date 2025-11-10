Madrid, entre las comunidades más responsables con su salud visual.

Los madrileños se sitúan a la cabeza en el cuidado de su vista. Según el Estudio de la Visión en España 2025 elaborado por Clínica Baviera, Madrid figura entre las comunidades autónomas que acuden con mayor frecuencia a revisiones oftalmológicas, junto con Canarias, Galicia y Baleares. Un dato positivo que contrasta con la realidad nacional, donde un tercio de los españoles se revisa la vista con menos frecuencia de la recomendada.

Madrid da ejemplo en prevención

Mientras que a nivel nacional el 33 % de los españoles mayores de 18 años acude al oftalmólogo cada tres años o más —una frecuencia inferior a la aconsejada—, los madrileños destacan por su mayor compromiso con la salud ocular. Esta actitud preventiva resulta especialmente importante si consideramos que el 79 % de la población española presenta algún defecto visual en la actualidad. "Las revisiones oftalmológicas son cruciales para garantizar una buena salud ocular, ya que este examen permite detectar cualquier problema de visión y, en caso de que lo haya, poder comenzar a tratarlo lo antes posible", explica el doctor Fernando Llovet, oftalmólogo cofundador de Clínica Baviera.

La recomendación de los especialistas es clara: una revisión cada dos años entre los 18 y los 50 años, y anualmente a partir de esa edad. La media nacional se sitúa en 2,6 años entre revisiones, pero Madrid supera estos estándares gracias a una mayor concienciación de sus ciudadanos. Esta responsabilidad de los madrileños cobra aún más valor al analizar la alta incidencia de defectos visuales en la población. El estudio identifica la presbicia (42 %), la miopía (38 %), el astigmatismo (38 %), la hipermetropía (17 %) y las cataratas (4 %) como los problemas más frecuentes.

En este sentido, la edad juega un papel determinante. Mientras que entre los jóvenes predominan la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, a partir de los 45 años la presbicia se convierte en el defecto más prevalente, según el estudio. En el caso de las cataratas, aunque solo un 4 % de la población general las padece, esta cifra se triplica hasta el 12 % en mayores de 65 años.

Asimismo, el compromiso de los madrileños con su salud visual va más allá de las revisiones periódicas. Con motivo del Día Mundial de la Visión, celebrado el pasado 9 de octubre, los especialistas recomiendan mantener hábitos cotidianos que contribuyan a preservar la vista como contar con una alimentación rica en vitaminas A y C, así como el cuidado de la iluminación en espacios de trabajo, protección solar durante todo el año y descanso visual regular.

Un menor utiliza varias pantallas a la vez. / Eduardo Parra

Además, según el informe, un aspecto especialmente relevante es el uso adecuado de pantallas. Y en Madrid, una ciudad donde el trabajo digital es intensivo, los expertos insisten en colocar el monitor a unos 50 centímetros, hacer descansos cada 20 minutos y parpadear frecuentemente para evitar la sequedad ocular. Por lo que, Madrid se sitúe entre las comunidades más responsables con la salud visual, ya es un logro colectivo que refleja la creciente concienciación de sus ciudadanos.

Cómo cuidar la visión