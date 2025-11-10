Madrid avanzará en la hospitalización a domicilio con la monitorización remota de pacientes en el primer semestre de 2026

El año pasado, en la Comunidad de Madrid 14.600 pacientes pasaron por las distintas iniciativas de ingreso en el propio domicilio implantadas en una veintena de los 35 hospitales de la red pública de la región. En determinadas patologías, si las condiciones de la enfermedad lo permiten y el paciente lo desea, y siempre bajo criterio médico, se procede a una hospitalización domiciliaria antes del alta, en contacto permanente con las unidades médicas y con el desplazamiento periódico de profesionales sanitarios a la residencia. Fueron un 17% más que en 2023, y es una vía en la que se pretende profundizar por lo que tiene de bienestar para el paciente y su entorno y de ventajas desde el punto de vista de gestión hospitalaria.

Para favorecer el modelo, la Consejería de Digitalización trabaja en poner en marcha antes del próximo verano un proyecto piloto de telemonitorización de estos pacientes a través de dispositivos basados en la tecnología IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés) conectados a un software que permite el seguimiento en remoto de parámetros como las constantes vitales o los niveles de glucosa en sangre. Bajo el nombre de Personaliz@, el programa está dotado con 4,1 millones de euros y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, lo que obliga al Gobierno madrileño a tenerlo listo antes del 30 de junio de 2026.

"Se trata de un plan con el que el Ejecutivo autonómico busca avanzar en una atención más cercana al ciudadano, minimizar el impacto familiar que supone un ingreso, evitar desplazamientos innecesarios y favorecer la recuperación de los pacientes en ambientes más confortables. Además, este proyecto persigue transformar progresivamente la atención sanitaria y poner los últimos avances tecnológicos a disposición de los madrileños", asegura el consejero madrileño de Digitalización, Miguel López-Valverde.

A través de la nueva plataforma, pacientes hospitalizados a domicilio y profesionales sanitarios podrán comunicarse por medio de videollamadas, mensajería instantánea, correo electrónico o cuestionarios. Pero lo más novedoso es la introducción de aparatos inteligentes que permitirán la recogida transmisión de la información de seguimiento clínico.

La plataforma se integrará en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) y podrá integrarse tanto con los sistemas hospitalarios que correspondan como con la Historia Clínica Electrónica de manera, garantizan en la Consejería de Digitalización que quede salvaguardada la protección de los datos personales del paciente.

Con este sistema se prevén dos tipos de televigilancia, en función del tipo de seguimiento que precise el paciente hospitalizado en su domicilio. En el caso de que sea necesaria una monitorización diaria exhaustiva, se dispondrán sensores automáticos. La Consejería de Digitalización distribuirá 150 kits, cada uno de los cuales contará con una tablet con sistema operativo Android, y sensores como pulsioxímetro, termómetro, tensiómetro, glucómetro o báscula conectados por bluetooth o wifi a la tablet o a un dispositivo en el que se instale la aplicación. Los pacientes cuya atención no precise de esos dispositivos inteligentes de recogida de información, introducirán manualmente a través de la aplicación los datos que se le soliciten desde el hospital.

Además, en esa aplicación estarán disponibles los informes médicos o sesiones de formación sobre su enfermedad o sobre el propio funcionamiento del sistema, así como su plan de cuidado. Cada vez que los responsables clínicos precisen información los pacientes recibirán una notificación y podrán proceder a introducir los datos en la aplicación, que se realizará directamente desde los sensores inalámbricos conectados o manualmente.

El volcado de los datos a la aplicación una vez introducidos será automático. Al otro lado, los profesionales sanitarios podrán recibir avisos en función de criterios previamente programados, desde cambios significativos en los parámetros u otros aspectos, que les permitirán revisar la información recogida y, en su caso, priorizar la atención o la toma de decisiones en función del riesgo.

Además, avanzan fuentes de la Consejería de Digitalización, la plataforma incorporará elementos de gamificación para ayudar a los pacientes a mejorar comportamientos de salud a través de niveles más altos de motivación con la introducción de desafíos que incluyan recompensas.