Madrid celebra dos jornadas con café gratis y obsequios de maquillaje coreano: ubicación y horario

Madrid suma dos jornadas para amantes del cuidado personal: martes 11 y miércoles 12 de noviembre, el quiosco GoodNews de Plaza de Santa Bárbara, 4 (Centro) ofrecerá café gratis y un producto de makeup en tamaño real a quienes se acerquen por orden de llegada, hasta 200 unidades al día.

La acción, abierta y sin registro previo, acercará el estilo de belleza coreano con fórmulas de acabado natural y uso diario durante todo el horario del quiosco, hasta agotar existencias. Se trata de una propuesta, organizada por MiiN Cosmetics y GoodNews, que busca acercar la cosmética coreana al público general con una acción gratuita y a pie de calle. También, se realizará en Barcelona (Rambla de Catalunya, 110).

Madrid celebra dos jornadas con café gratis y obsequios de maquillaje coreano: fechas, lugar y horario. / Miin Cosmetics

Durante dos jornadas, el quiosco se transformará en una pequeña barra de maquillaje donde las personas asistentes podrán conocer y probar referencias de cosmética coreana orientadas a un acabado natural y luminoso. La iniciativa sigue el espíritu Glow on the go, es decir, integrar el cuidado personal en una pausa breve, sin necesidad de cita previa ni compra mínima.

Productos protagonistas del maquillaje coreano

La selección prevista reúne fórmulas suaves y de uso cotidiano, pensadas para hidratar, unificar y aportar color con resultados discretos:

Tintes labiales con brillo suave para realzar el color natural y aportar jugosidad.

para realzar el color natural y aportar jugosidad. Brillos de labios en tonos neutros con efecto volumen y sin sensación pegajosa.

con efecto volumen y sin sensación pegajosa. Tintes tipo película que se retiran tras el secado y dejan el color fijado en el labio.

que se retiran tras el secado y dejan el color fijado en el labio. Crema correctora antirrojeces (CC) con cambio de color para unificar el tono.

con cambio de color para unificar el tono. BB cream calmante con textura ligera y activos como la centella asiática.

Todos ellos con un objetivo común: un acabado uniforme, piel con buena cara y fácil de aplicar en el día a día.