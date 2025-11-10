La librería y bar de tapeo que causa tendencia en Madrid: "Ofrecemos 3.500 referencias de los mejores vinos del mundo"

Ubicado en el corazón de Madrid, The Library ofrece un concepto novedoso, idóneo para el deleite enológico y culinario que invita a explorar la cultura del vino. Han diseñado un enclave único donde se congrega la pasión por el vino y la gastronomía. Cuenta con tres espacios claramente diferenciados: Boutique, Bar Gastronómico y Club Privado. Presentan una selección de las bodegas más prestigiosas del mundo que, junto al trabajo de expertos sommelier, les ha catapultado a lo más alto de Madrid. Un formato que irrumpe en España de la mano del Grupo Paraguas.

De la mano de Sandro Silva y Marta Seco, fundadores del grupo en 2004, se ha consolidado una cartera diversa de restaurantes y establecimientos emblemáticos en la capital. Su visión y experiencia en el sector les han llevado a concebir The Library, que rompe con lo habitual. Para el próximo año, ya anuncian la apertura de Metrópolis, una nueva propuesta innovadora.

The Library, el nuevo templo del vino de Madrid. / The Library

The Library significa biblioteca en inglés, pero también puede traducirse al inglés como "bodega de vinos privada". Una elección no dejada al azar, elegida de forma minuciosa tanto por el significado que ofrece como por el concepto arquitectónico. Envuelto en madera de roble y un pavimento de mármol en colores blanco y negro, combina la superioridad estética con la sencillez que pueda llegar a ofrecer un 'wine bar'.

Se encargan de seleccionar exhaustivamente cada vino que aparece en su carta. Cada uno de ellos ofrece un sabor, una historia y una tradición que su equipo de sommelier puede recomendar. En las mesas de su 'Cuisine', se tiene la posibilidad de probar un menú atípico, donde el vino se convierte en el elemento principal, por encima de cualquier otro alimento. Una experiencia en la que combinar vino y producto.

The Bar, situado en la entrada de The Library, concebido como un lugar vibrante donde abrir una botella o degustar una copa con amigos. En definitiva, un espacio social dedicado al disfrute del vino, y con la perfecta gastronomía para acompañarlo. Un entorno en el que “las conversaciones fluyen como el vino, envolviendo a los sentidos en una experiencia que trasciende lo cotidiano”.

Catapultado por las reseñas de sus clientes

Este trabajo ha dado sus frutos de forma inmediata. The Library se ha alzado con el galardón TheFork Awards con Mastercard, en la cuarta edición de estos premios en España, los únicos nominados por cocineros y votados por los comensales, donde se ha coronado como la mejor apertura gastronómica de 2024. "Nuestro equipo comparte una profunda pasión por la enología. The Library busca ofrecer una atención personalizada y poder adaptar sus recomendaciones al gusto del cliente y al estilo de degustación deseado, ya sea para llevar o para consumir in situ", cuentan desde el establecimiento.

"Agradecemos a nuestra clientela el trato recibido. Somos un espacio que, hasta ahora, no existía en la ciudad y por ello estamos teniendo tan buenos resultados", añaden. Una nueva propuesta que ha causado sensación en la capital, con multitud de opciones para disfrutar de una moda, la enología, que ha llegado para quedarse.