El diseñador Pablo Erroz iluminará Chueca por Navidad

La plaza de Chueca, en Madrid, se transformará en un gran salón de baile en cuanto se enciendan las enormes lámparas creadas por el diseñador mallorquín Pablo Erroz para embellecer en Navidad este emblemático punto de encuentro del colectivo LGTBI+.

La capital inaugurará el alumbrado el sábado día 22 y quienes acudan al céntrico espacio peatonal "disfrutarán de una iluminación cálida, acogedora y que da seguridad, donde nadie se siente excluido", en palabras de Erroz.

Ha concebido la plaza como "un salón de baile con su lámpara central, de unos 400 kilos de peso, y las demás luces, con hasta seis motivos distintos y varias de más de 16 metros de altura colgando en el aire", describe.

No es el único emplazamiento que ha ideado, ya que también se ha encargado de la iluminación ornamental de dos calles de acceso a Chueca, Gravina y Barbieri.

"Los motivos de formas rectangulares con los colores de la bandera LGTBI+ conducen a los viandantes hasta la plaza, donde les recibe la luz acogedora", como especifica sobre la simbología de sus diseños, que suman hasta un centenar de piezas lumínicas entre los tres espacios públicos.

Recreación lumínica para las calles de Gravina y Barbieri, en Madrid / Erroz

Asociación de Creadores de Moda

Pablo Erroz es miembro de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), que colabora con el ayuntamiento de Madrid desde hace cinco años para iluminar con ideas innovadoras varias de las calles y plazas populares durante las fiestas navideñas.

El diseñador mallorquín ha sido el elegido este año para Chueca y sus colegas Oteyza e Isabel Sanchís se encargarán de embellecer la calle Montera, el primero, y de crear un abeto navideño para la plaza de San Juan de la Cruz, en el caso de la diseñadora valenciana.

Para Erroz se trata de "uno de los proyectos más especiales" que ha realizado hasta el momento. "Me ha hecho muchísima ilusión, nunca había hecho nada tan grande, he tenido que situarme en otra escala", dice quien celebra del mejor modo su primer año en Madrid.

Otros proyectos

La propuesta le ha llegado en un momento en el que la firma Erroz crece y, "pese a que sigue siendo sobre todo de moda, su universo abarca otros ámbitos relacionados con el diseño", como muestra con incursiones en decoración interior, ropa de hogar, una escenografía para el Mallorca Live Festival y una carroza para el Día del Orgullo en la capital.

Con sus creaciones quiere "dejar un legado" y tiene claro que la nueva intervención lumínica en Chueca, la primera que realiza en la plaza un diseñador de moda, "contribuirá a cambiar el paisaje emocional y patrimonial" de este lugar tan significativo.

Además, el diseñador mallorquín ha tenido la suerte de que "este año todos los edificios están rehabilitados, por lo que no hay vallas publicitarias en las fachadas y la plaza está más bonita que nunca".

A partir del 22 de noviembre y durante toda la Navidad brillará todavía más y volverá a hacerlo los años siguientes, ya que el singular legado lumínico de Erroz seguirá ornamentando Chueca hasta que otro diseñador coja el relevo.