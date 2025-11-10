Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MADRID

La Comunidad aprueba 28 millones de euros para la atención de mayores dependientes en Ciempozuelos

Esta inversión permitirá el mantenimiento de 462 plazas públicas destinadas a mayores en situación de dependencia en el municipio

Archivo - Imagen de archivo de una persona cogiendo la mano de un anciano

Archivo - Imagen de archivo de una persona cogiendo la mano de un anciano / GOVERN - Archivo

EP

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su última reunión, una inversión cercana a los 28 millones de euros para el mantenimiento de 462 plazas públicas destinadas a mayores en situación de dependencia en el municipio de Ciempozuelos, durante el periodo 2026/27, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Por un lado, el Ejecutivo autonómico ha autorizado 14,4 millones de euros para garantizar la atención de 208 personas mayores con trastornos graves de conducta en la Residencia San Juan de Dios de la localidad, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Asimismo, se han aprobado 10,8 millones para financiar 156 plazas psicogeriátricas en el Complejo Asistencial Benito Menni de este municipio y para el mismo periodo.

En este dispositivo, especializado también en el cuidado de personas con trastornos graves de conducta, los profesionales ofrecen un abordaje integral que incluye terapias ocupacionales, sesiones de fisioterapia y apoyo psicológico y psiquiátrico continuado.

Por último, el Consejo de Gobierno ha acordado destinar 2,5 millones de euros al mantenimiento de la Residencia y Centro de Día Las Vegas de Ciempozuelos, entre el 1 de febrero de 2026 y el 31 de enero de 2027. Esta dispone de 98 plazas públicas, de las cuales 70 son residenciales y 28 de atención diurna, dirigidas a personas mayores dependientes. Estos recursos públicos prestan asistencia gerontológica, rehabilitadora, psicológica y social.

Además de los servicios de alojamiento y manutención, ofrecen transporte, peluquería o podología, entre otros. Con estos dispositivos, el Ejecutivo autonómico favorece el desarrollo de las capacidades de estos madrileños, su mayor autonomía y mejora de la calidad de vida a través de diferentes acciones rehabilitadoras y de cuidado.

