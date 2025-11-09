Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DESORDEN PÚBLICO

Tres detenidos en una concentración convocada por Núcleo Nacional en Madrid que congregó a unos 700 asistentes

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado el "extraordinario trabajo" de la Policía Nacional en la concentración convocada en la tarde de este sábado por Núcleo Nacional y que se ha saldado con tres detenidos, uno de ellos menor

Varios agentes antidisturbios de la Policía Nacional durante una manifestación nacionalista, a 8 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

Varios agentes antidisturbios de la Policía Nacional durante una manifestación nacionalista, a 8 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

EP

Madrid

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en una concentración convocada por Núcleo Nacional que ha congregado en la tarde de este sábado a unos 700 asistentes.

Así lo ha trasladado a Europa Press fuentes de Delegación del Gobierno en Madrid, quienes han detallado que la concentración había sido comunicada. En concreto, la convocatoria, "contra la impunidad de los políticos corruptos", ha partido a las 19 horas desde la plaza Murillo y ha transcurrido por el paseo del Prado y plaza Cánovas del Castillo, hasta la carrera de San Jerónimo.

Tras su finalización, en torno a las 22 horas, Policía Nacional procedió a la detención de tres varones, uno de ellos menor, por desórdenes públicos.

Asimismo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado el "extraordinario trabajo" de la Policía Nacional en la concentración convocada en la tarde de este sábado por Núcleo Nacional y que se ha saldado con tres detenidos, uno de ellos menor.

Lo ha hecho a su llegada a la misa en la Catedral de la Almudena por el día de la patrona de la ciudad, donde ha remarcado que los agentes han atendido "la seguridad de los asistentes y también de los ciudadanos ante quien salta la ley".

"La Policía Nacional no tiene contemplación y hace que la ley se cumpla", ha dicho el delegado sobre la concentración, a la que han asistido unas 700 personas y en la que finalmente se produjeron "disturbios", según ha apuntado.

La convocatoria, que había sido comunicada a Delegación, bajo el lema "contra la impunidad de los políticos corruptos", ha partido a las 19 horas del sábado desde la plaza Murillo y ha transcurrido por el paseo del Prado y plaza Cánovas del Castillo, hasta la carrera de San Jerónimo, donde los agentes procedieron a la detención de tres varones por desórdenes públicos.

TEMAS

