El reportaje de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que ha sido galardonado con los premios Tiflos, Injuve y Placeat

El reportaje Sólo el drag les hace libres: una armadura queer para sacar brillo a la discapacidad, de los redactores Pablo Tello y Pedro del Corral se ha alzado con tres galardones en los últimos meses. El artículo, publicado el 20 de octubre en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, presenta a Melisa, María, Nicolás, Héctor y Marcos, cinco personas con discapacidad que "han encontrado en este arte un espacio donde ser ellos mismos, sin juicios".

El VI Premio Nacional de Periodismo Placeat fue concedido a los periodistas el pasado 24 de enero por "defender los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y laboral". La pieza, en un formato multimedia propio, trata de resaltar la belleza de la diversidad y fomentar la inclusión desde un punto de vista positivo.

El 9 de julio, el reportaje recibió el XXVII premio Tiflos de Periodismo Social de la ONCE en la categoría de Periodismo Digital por, según destacó el jurado, compuesto por Francisco Carrión, Julio César Ruiz y Miguel Ángel Rodríguez, "aportar un soplo de aire fresco sobre la discapacidad, evitando el dramatismo o la pena, con una fuerza destacada en la fotografía y la maquetación, que atraen al lector”

En tercer lugar, este jueves, 6 de noviembre, Pablo Tello y Pedro del Corral han sido galardonados con el VI Premio Injuve que otorga el Ministerio de Juventud e Infancia. El jurado, integrado por Tania Minguela, directora de la División de Programas del Injuve, y los periodistas Ana Ribera, Mario Viciosa, Sara Mosleh y Sebastián Forero, ha reconocido su propuesta por haber "contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad".

"Cuando se maquillan y visten descubren que el problema no es suyo, sino de un sistema capacitista que acorta sus posibilidades de ser", señala el texto, que está acompañado por fotografías de José Luis Roca, José Carlos Guerra, Manu Laya y Fernando Bustamante.

María y Melisa, dos de las protagonistas del reportaje. / JOSÉ LUIS ROCA

Las protagonistas

Melisa tiene 33 años y lleva, desde 2018, siendo el primer drag king de España. Padece hipoacusia, es enfermera y toca el violín, el cual afina por vibración y no por audición. Actúa todas las semanas en diversos puntos de España, un hito teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus compañeras son hombres. Tras una infancia marcada por el bullying, cada día deseaba llegar a casa para evadirse de ello y descubrir el que sería su alter ego años más tarde. Se lo pidió a los Reyes Magos y, décadas más tarde, su deseo se cumplió.

Héctor tiene 32 años, nada en competiciones olímpicas, trabaja de administrativo… y sueña con ganar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha intentado en dos ocasiones, demostrando que subirse a unas botas de 25 centímetros no está a la altura de cualquiera. Su madre es su mayor fan y la que más le ha animado a superarse. Desde entonces, da charlas en centros sociales donde remarcar la necesidad de acabar con las barreras físicas y mentales, que a veces resultan más difícil de saltar por puro desconocimiento.

Nicolás tiene 24 años y forma parte de La Casa del Carmen, un espacio de resistencia fundado por mujeres migrantes y hombres transexuales que se ha convertido en un ambiente seguro para el colectivo LGTBIQ+. Funcionan como una compañía teatral y sus integrantes actúan en lugares no gentrificados con el objetivo de crear refugios para las disidencias allá donde es más complicado que los haya.

Nicolás. Reportaje sobre Drag Kings y discapacidad. / Manu Laya

María, acompañada de su hermano Marcos, drag queen profesional conocido por participar en el programa Drag Race España, dice sentir admiración profunda por quien ha sido su mentor en este tiempo. Tiene síndrome de Down, algo que no le ha impedido lograr aquello que se ha propuesto: estudia administración, ha trabajado en varias empresas y actúa desde hace una década en una compañía de psicoballet.

Marcos llegó al drag jugando, imitando a las villanas de Disney que tanto le han fascinado de siempre. Le bastaban una peluca y una bata para levantar el universo que tantas alegrías le da. Ya no actúa, pero sigue vistiéndose por necesidad propia. No necesita demostrarse nada, lo hace para pasarlo bien con su círculo. Magenta Mars, su alter ego, le ha animado a relamerse los arañazos de una infancia feroz.