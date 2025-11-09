Rayo Vallecano - Real Madrid, jornada para olvidar lo sucedido en Anfield y reafirmar el liderato

El Real Madrid de Xabi Alonso sufrió el segundo revés de la temporada el pasado martes en Anfield. Los blancos cayeron con estrépito en un partido que recordó en ciertos aspectos a lo vivido en el Metropolitano hace poco más de un mes. Con la victoria en el clásico de por medio, el Real Madrid alimentó fantasmas del pasado en un partido que vuelve a dejar en entredicho la credibilidad de una plantilla acostumbrada a perder, mucho más que ganar, en los partidos 'grandes'. Esta jornada, visita al Rayo Vallecano, que a los mandos de Íñigo Pérez atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. "Es una visita exigente, el Rayo está en buen momento, el año pasado se empató allí... Cada partido es el más importante, es nuestra mentalidad. En la Liga queremos mantener el ritmo y acabar bien antes del parón", sentenciaba Alonso en la previa del encuentro.

Nuevo examen en 'VallekAnfield'

El conjunto blanco viene de caer ante un Liverpool que evidenció todas sus carencias. Empezando por la falta de juego en el centro del campo, donde Güler no pudo hacerse con el partido como venía consiguiendo en los últimos meses. Un solitario Tchouaméni no pudo contener la avalancha red. Arriba, Vinicius y Mbappé apenas dispusieron de oportunidad para correr a campo abierto. El francés jugó su peor partido en meses con la camiseta blanca y un aislado Vinicius en el costado izquierdo fue frenado en seco por Conor Bradley. Solo un Thibaut Courtois pletórico fue capaz de sostener al Real Madrid, que volvió al punto de partida.

Ya con unos días para asimilar lo sucedido en las islas, el equipo de Xabi Alonso viene de entrenar tres días consecutivos en la Ciudad Real Madrid y preparar el encuentro que este domingo le mide al Rayo Vallecano. Los de la franja llegan con la flechita para arriba tras conseguir una victoria sobre la bocina ante el Lech Poznan en Conference League y asentarse en los primeros puestos de la clasificación. Algo parecido a lo que vivió el conjunto blanco el pasado martes se encontrará en Vallecas esta jornada liguera. Presión asfixiante, característica del equipo dirigido por Íñigo Pérez, y un ambiente hostil. Precisamente, el técnico rayista ha sido noticia en las últimas horas tras el encontronazo que tuvo con Iván Balliu en el partido de competición europea. El técnico navarro sustituyó al lateral, que no recibió nada bien la decisión. En el banquillo de Vallecas, ambos mantuvieron una conversación subida de tono. Desde el entorno rayista, han optado por quitarle hierro al asunto en las horas previas a medirse al conjunto blanco.

El Real Madrid visita un estadio que no se le viene dando especialmente bien en las últimas temporadas. Desde la 2021/22 no consigue la victoria a domicilio ante otro de sus rivales capitalinos. Un solitario gol de Karim Benzema brindó a los de Ancelotti el triunfo. Desde entonces, son tres encuentros saldados con una derrota y dos empates. En la campaña 2022/23, los blancos cayeron por la mínima (3-2). En las siguientes temporadas, dos empates (1-1 y 3-3) impidieron al Real Madrid sumar los tres puntos.

Tchouaméni KO, turno para Camavinga

El que no podrá contribuir en este intento de victoria será Aurélien Tchouaméni. El francés cayó lesionado en el encuentro del pasado martes. Así lo afirman las pruebas realizadas al jugador horas después del choque de Champions. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución.", dice el parte médico del conjunto blanco. El pivote estará de baja en torno a tres semanas, perdiéndose los partidos ante el propio Rayo, Elche, Olympiacos y, presumiblemente, Girona. Estaría disponible para el choque ante el Athletic Club del próximo 3 de diciembre.

En este contexto, los focos se centran en Eduardo Camavinga, quien parece obligado a ocupar el vacío que deja su compatriota en el centro del campo blanco. El '6' del Real Madrid dispone de una oportunidad de oro para ganarse la confianza del técnico vasco. Otra opción podría ser Fede Valverde, pero el uruguayo viene desempeñando una gran labor en el puesto de lateral derecho. Trent parece estar disponible para jugar los 90 minutos. El regreso del inglés podría liberar al uruguayo y hacerle retornar a su posición predilecta en el centro del campo.