CITA SOSTENIBLE
Pozuelo de Alarcón celebra este domingo el Mercado de Segunda Vida tras su suspensión por lluvia
El evento, centrado en la economía circular, reunirá a vecinos y asociaciones locales en las plazas Padre Vallet y Mayor entre las 10:30 y las 14:30 horas
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón celebrará este domingo el Mercado de Segunda Vida, tras su suspensión el pasado 26 de octubre por las malas previsiones meteorológicas. El evento tendrá lugar entre las 10.30 y las 14.30 horas en las plazas Padre Vallet y Mayor, en el centro de la ciudad.
Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta iniciativa busca impulsar la economía circular y dinamizar el comercio local. El mercado ofrece a los vecinos la posibilidad de vender o intercambiar objetos que ya no utilizan, como juegos de mesa, instrumentos musicales, material deportivo, ropa y calzado, artículos de decoración, antigüedades, accesorios de bebé o menaje del hogar.
El Ayuntamiento recuerda que no está permitida la venta de productos perecederos, como alimentos o bebidas, ni de medicamentos, entradas para espectáculos o vapeadores.
El encuentro contará también con la participación de asociaciones locales, que destinarán los beneficios de sus ventas a proyectos sociales. Además, los bares y restaurantes de la zona ofrecerán aperitivos especiales durante la jornada, y el aparcamiento público de la Plaza del Padre Vallet aplicará una tarifa máxima de siete euros por todo el día.
