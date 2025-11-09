Los políticos madrileños piden a La Almudena por la vivienda y los desfavorecidos

Los políticos madrileños han recordado este domingo en el día de la Virgen de La Almudena, patrona de Madrid, el problema de la vivienda en la ciudad, a los más desfavorecidos o la situación en Gaza.

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Consistorio, Eduardo Rubiño, ha destacado la necesidad de gobiernos tanto municipal como autonómico que se hagan cargo del problema de la vivienda en Madrid, que es "una de las mayores preocupaciones" de los ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas, a su llegada a la misa para celebrar la festividad de La Almudena, Rubiño ha felicitado a los madrileños en el día de su patrona, "un momento para la alegría, para el disfrute y para recordar nuestras tradiciones"

Rubiño ha dicho que "ojalá los madrileños no tengan que encomendarse a ninguna Virgen para poder pagar una vivienda", en una de las ciudades "donde más está subiendo el precio de los alquileres". "Madrid es pasto de la especulación inmobiliaria", ha subrayado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha dicho que es "un placer" acompañar a los vecinos y vecinas de Madrid en el día de su patrona y ha hecho un llamamiento a "erradicar los discursos de odio que después tienen consecuencias en forma de delitos y de violencia".

Martín ha expresado su deseo de que "quienes vienen hoy a misa se acuerden de los discursos y de los mensajes que vamos escuchar hoy cuando tomen decisiones", al tiempo que ha instado a los responsables públicos a "trabajar desde la humanidad y desde la solidaridad".

Tras felicitar a los madrileños en este "día grande", la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha recordado a "los que no tienen techo y no tienen una vivienda" y ha pedido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid "políticas realistas para que nadie se tenga que ir de nuestra maravillosa ciudad porque no pueda desarrollar su proyecto de vida".

Además, ha dicho que espera que, en este día, "no solo celebremos a nuestra patrona", sino también que se pueda empezar el 2026 "con mejores políticas para todos", al tiempo que ha pedido a los madrileños que sigan "siendo solidarios" y que el "drama" que está viviendo la población en Gaza "no se nos olvide".

"Las madrileñas y madrileños siempre tenemos el corazón muy grande para ayudar en todos los conflictos bélicos y me quiero acordar, especialmente de los que ya no están. De tantos niños y niñas que han muerto como consecuencia de esa guerra tan cruel", ha finalizado.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha calificado la celebración de "entrañable" y ha señalado que Madrid le pide hoy a la Virgen que le ayude a salir de "la situación grave" en la que se encuentra el país.

Para Ortega, en España, está "en riesgo la unidad de la nación, está quebrado el Estado de Derecho, la convivencia entre los españoles está siendo permanentemente atacada y desde las instituciones se ha olvidado la lealtad y el respeto".

Además, ha señalado que hoy, especialmente, es un día para acordarse de "los más necesitados, de los que no llegan a fin de mes y de aquellos que no consiguen que la economía familiar les dé para una vida digna".

Finalmente, Ortega Smith ha agradecido a los servidores públicos, Policía, Samur, Bomberos, Guardia Civil y Policía Nacional por hacer que, cada día, la ciudad sea "un poco más segura".