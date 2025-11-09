Dos policías nacionales fuera de servicio reciben una paliza en Alcalá de Henares

La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado este sábado la agresión sufrida por dos agentes de la Policía Nacional en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, durante la noche del viernes. Según el sindicato, los policías fueron atacados por varias personas cuando regresaban a sus domicilios tras una cena con compañeros de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR).

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a la agencia EFE la detención de uno de los presuntos implicados en la agresión, que dejó heridas de gravedad a ambos agentes, pertenecientes a la UFP.

El suceso tuvo lugar en la calle Mayor de la ciudad complutense. De acuerdo con el comunicado difundido por el sindicato, los dos agentes fueron reconocidos por un grupo de individuos del barrio conocido como “El Linachi”, en la zona de Puerta de Madrid, quienes les atacaron por la espalda y sin mediar palabra.

Durante la agresión, los asaltantes habrían proferido insultos como “Ahora no estáis de servicio, putas ratas”, según recoge la nota de la UFP.

Las consecuencias del ataque han sido graves: uno de los agentes ha perdido tres piezas dentales, sufre posible fractura de mandíbula y ha perdido temporalmente la visión en un ojo, mientras que su compañero presenta una fractura de clavícula.

El caso está siendo investigado por el Grupo I de la Brigada de Policía Judicial de Alcalá de Henares, que trata de identificar al resto de los seis presuntos agresores.

La UFP ha condenado los hechos y ha exigido que se adopten medidas contundentes contra los responsables, destacando la “cobardía y brutalidad” del ataque.