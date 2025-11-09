Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Muere un motorista en un accidente de tráfico en el túnel de la M-23 en Madrid

La Policía Municipal realizó el atestado del accidente, que se ha producido a las 04:00, mientras un psicólogo de Samur-Protección Civil comunicó la noticia a la familia de la víctima

Muere un motorista en un accidente de tráfico en el túnel de la M-23 en Madrid.

Muere un motorista en un accidente de tráfico en el túnel de la M-23 en Madrid. / Emergencias 112 Madrid

EFE

Madrid

El conductor de una motocicleta ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el túnel de la M-23 en sentido salida, en el kilómetro uno en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

Samur-Protección Civil ha confirmado la muerte de un hombre de unos 55 años tras impactar contra un vehículo de conservación de carreteras que señalizaba un accidente previo.

La Policía Municipal realizó el atestado del accidente, que se ha producido a las 04:00, mientras un psicólogo de Samur-Protección Civil comunicó la noticia a la familia de la víctima. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
  2. Avances del soterramiento de la A-5: cómo va el túnel y qué opinan los vecinos a un año de su reapertura
  3. Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
  4. El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada
  5. El proyecto de dos investigadoras de la Complutense que acerca la ciencia a los mayores de Madrid: 'Lo fácil sería ponerles una película
  6. Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema
  7. Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
  8. Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil

Muere un motorista en un accidente de tráfico en el túnel de la M-23 en Madrid

Muere un motorista en un accidente de tráfico en el túnel de la M-23 en Madrid

La invasión de "bloques cebra" llega a Zaragoza: "No es estética, es pasotismo"

La invasión de "bloques cebra" llega a Zaragoza: "No es estética, es pasotismo"

Una granja revolucionaria germina en Galicia: 40.000 metros cuadrados cubiertos de algas

Una granja revolucionaria germina en Galicia: 40.000 metros cuadrados cubiertos de algas

El tráfico de Cercanías en Chamartín continúa interrumpido por trabajos técnicos más largos de lo previsto

El tráfico de Cercanías en Chamartín continúa interrumpido por trabajos técnicos más largos de lo previsto

Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado, "más aún tras lo visto en el juicio"

Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado, "más aún tras lo visto en el juicio"

China reanudará durante un año la exportación de tres metales raros a EEUU de "uso doble" civil y militar

China reanudará durante un año la exportación de tres metales raros a EEUU de "uso doble" civil y militar

Carabanchel se viste de cine: fechas y novedades de su festival más longevo

Carabanchel se viste de cine: fechas y novedades de su festival más longevo

El teatro para la primera infancia protagoniza la programación de noviembre en Espacio Abierto Quinta de los Molinos

El teatro para la primera infancia protagoniza la programación de noviembre en Espacio Abierto Quinta de los Molinos