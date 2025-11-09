FESTIVIDAD
La tradicional corona de la Almudena alcanza los 100 metros de largo y reparte más de 5.000 porciones a los madrileños
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) ha sido, un año más, la encargada de elaborar este popular bollo, cuyo origen se remonta a 1978
La tradicional corona de la Almudena ha alcanzado este año los 100 metros de largo y ha repartido más de 5.000 porciones a los madrileños y visitantes que han asistido a la tradicional degustación popular en la plaza Mayor con motivo de la festividad de la patrona de la ciudad.
Así lo ha compartido el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que ha señalado que la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto a la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha asistido al evento, que forma parte de la programación municipal para celebrar el día de la Virgen de la Almudena.
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) ha sido, un año más, la encargada de elaborar este popular bollo, cuyo origen se remonta a 1978 y que ha sido preparado en su versión más tradicional, relleno de crema pastelera.
"Esta degustación popular del dulce típico de estas fechas demuestra el espíritu acogedor y alegre de Madrid. La plaza Mayor se convierte en un lugar de encuentro para celebrar juntos a la Virgen de la Almudena", ha destacado Rivera de la Cruz.
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu
- Avances del soterramiento de la A-5: cómo va el túnel y qué opinan los vecinos a un año de su reapertura
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada
- El proyecto de dos investigadoras de la Complutense que acerca la ciencia a los mayores de Madrid: 'Lo fácil sería ponerles una película
- Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración