El teatro para la primera infancia protagoniza la programación de noviembre en Espacio Abierto Quinta de los Molinos

El centro cultural Espacio Abierto Quinta de los Molinos, dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá este mes de noviembre una programación centrada en el público familiar con tres estrenos teatrales —uno de ellos absoluto— y una nueva colaboración con elPetit, el Festival Internacional de Artes para la Primera Infancia, según ha informado el Consistorio.

El festival permitirá a familias y centros escolares disfrutar del espectáculo ‘SO’, del taller ‘Destinos fantásticos’ y de la instalación artística ‘Un viaje soñado’, actividades que buscan “tejer vínculos entre artistas, profesionales del arte, niños y niñas y sus familias”, a través de experiencias inmersivas e interactivas.

La primera cita será el estreno de ‘SO’, de la compañía francesa Lagunarte, que se representará los días 13, 14 y 15 de noviembre. Dirigido a niños de hasta cinco años, el montaje se presenta como “un ritual para escuchar” en el que voces, piedras, campanas y tambores crean una experiencia sensorial que invita a “vivir el paisaje, atravesar la noche y redescubrirlo todo al amanecer”.

Dentro del festival también se celebrará el taller “Destinos fantásticos: aventuras en collage”, a cargo de la ilustradora Inge Nouws, donde los participantes podrán crear mundos imaginarios “desde islas flotantes hasta ciudades en las nubes”.

La instalación ‘Un viaje soñado’, fruto de la colaboración entre elPetit, Nouws y el Grupo de Responsabilidad Parental de los Centros Penitenciarios de Brians 2 y Quatre Camins, mostrará collages elaborados por familias con algún miembro en prisión. La artista ha trabajado con esos dibujos para construir una instalación que invita al público a “explorar y compartir mini mundos y escenas de amor paternal”.

El segundo estreno del mes será ‘Tumbalafusta’, de La Ruta 40, Xavier Bobés y Pau Matas, que llegará a Madrid el 22 de noviembre tras recibir el Premio FETEN 2025 al Mejor Espectáculo de Teatro de Objetos. La obra utiliza la madera como elemento principal para contar una historia sobre la amistad, la imaginación, la infancia y el paso del tiempo, combinando teatro de texto, música y manipulación de objetos.

Espacio Abierto contará además con una réplica de las piezas utilizadas en la función para que el público pueda explorarlas y jugar, junto con la instalación “Construcciones”, del arquitecto Fermín Blanco, disponible en la Urbanoteca hasta el 14 de diciembre.

El mes se cerrará con el estreno absoluto de ‘Yo nací en un surco de judías’, los días 28 y 29 de noviembre, una creación de Laura Santos y su compañía Almealera. La obra investiga el relevo generacional en el sector agrario y da voz a la despoblación rural, a partir de entrevistas a mujeres agricultoras y ganaderas de distintas provincias.

Interpretada por Belén de Santiago, Patricia Arroyo y la propia Laura Santos, la pieza combina documental y ficción y “siembra preguntas sobre nuestra relación con lo que comemos”. El proyecto cuenta con el apoyo del CSIC.

Las entradas para todas las actividades están disponibles en la web www.espacioabiertoqm.es y en la taquilla del centro el mismo día de la función.