Madrid destina 11,2 millones a reforzar la seguridad de 50.000 viviendas sociales

La Comunidad de Madrid invertirá 11,2 millones de euros en reforzar la vigilancia y seguridad de los más de 50.000 inmuebles gestionados por la Agencia de Vivienda Social (AVS). El Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión la licitación del contrato que cubrirá este servicio durante dos años, con posibilidad de ampliación hasta 2030.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el objetivo es proteger el patrimonio público y prevenir ocupaciones ilegales mediante un sistema que combinará personal de seguridad y tecnología avanzada de control y disuasión, como alarmas y cámaras de videovigilancia.

50.000 viviendas y 100.000 familias beneficiadas

La AVS cuenta actualmente con 50.000 viviendas repartidas en 119 municipios, de las que 25.000 están ocupadas por unas 100.000 familias vulnerables. Además, el organismo gestiona locales, garajes, promociones y parcelas que disponen de servicios de vigilancia para garantizar el mantenimiento y la protección de los espacios comunes.

La agencia también dispone de 3,4 millones de metros cuadrados de suelo destinados a la construcción de más de 10.000 nuevas viviendas. De ellas, 2.100 se levantarán durante la presente legislatura, con la mitad ya en ejecución en Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y Madrid capital.