Madrid se convierte en el epicentro del turismo internacional de lujo en España

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha publicado unos estudios sobre el análisis de segmentos turísticos gracias a los datos recogidos de Egatur (Encuesta de Gasto Turístico) del INE y ESTI (Encuesta de Satisfacción del Turista Internacional) de Turespaña. En ellos recoge que la Comunidad de Madrid se ha consolidado como destino vacacional por su atractivo cultural y de ocio, pero también por el turismo de compras.

Los turistas internacionales optan por visitar las céntricas calles de la capital para hacer shopping dentro de sus itinerarios turísticos, visitan restaurantes de lujo o aprovechan su estancia en el país para practicar el idioma. La Comunidad se ha afianzado como un modelo turístico que apuesta, cada año más, por la calidad, el gasto elevado por visitante y la diversificación de perfiles.

Madrid recibió en 2024 casi 9 millones de turistas internacionales, un crecimiento del 12,45 % respecto al año anterior, y un 12,8 % del total de visitantes extranjeros que llegaron a España. Por ello, se ha posicionado como uno de los epicentros del turismo internacional en el país, liderato compartido con Cataluña.

Los principales países emisores son Estados Unidos, México, Marruecos, Reino Unido. Japón y Australia quienes visitan España, y en concreto Madrid, motivados por su gran oferta cultural, de ocio, gastronómico y de compras. El informe de Turespaña detalla en cuatro segmentos el impacto de este nicho turístico en Madrid.

Turismo de compras como parte del viaje

Para determinar los datos en este segmentos, Turespaña se basa en la muestra en la que los turistas gastan a diario en el lugar de destino el triple del gasto medio diario en compras de los turistas internacionales. Este perfil, llamado shopper, gasta el dinero en compras de ropa, artesanía, joyas o souvenirs. Los visitantes que concentran su viaje en este segmentos se muestran satisfechos en un 8.99 sobre 10 con un perfil joven y de recursos.

El turismo de compras en la Comunidad de Madrid concentra una cuota de gasto del 36,8%, 1.351€ de gasto medio con una estancia de 5,4, lo que refleja que está cada vez más asentado: se está convirtiendo en un pilar importante dentro de la estrategia turística, con elevados niveles de gasto y visitantes internacionales, lo que lo convierte en un segmento clave para el futuro ecónomico de la región.

Madrid ofrece una infinidad de opciones para los turistas que buscan ir de compras, desde boutiques de lujo en la céntrica calle Serrano, pasando por centros comerciales como Las Rozas Village, hasta mercados locales que mezclan gastronomía y diseño para ofrecer una experiencia de lujo.

Turismo 'premium' más rentable

El turismo premium representa un segmento con menos volumen pero más rentable que el turismo de compras, con un impacto económico mayor. Aquí se concentran los turistas con mayor renta, que además del alojamiento buscan servicios premium como hoteles de alta categoría, restaurantes exclusivos, servicios personalizados y experiencias de lujo.

Los viajeros de este perfil priorizan la exclusividad, la personalización y la comodidad, lo que se refleja en un gasto por visitante significativamente igual o superior al triple del gasto medio diario por viajero. El perfil de turistas internacionales que copan el turismo premium son hombres de entre 25 y 65 años con un alto poder adquisitivo y una satisfacción en la calidad de los servicios de casi 9 sobre 10.

En Madrid, la combinación ciudad - compras - lujo - cultura se convierte en un fuerte atractivo para este tipo de visitantes, además de ofrecer una conectividad internacional de calidad. La región tiene el entorno, la oferta y los datos que permiten aspirar a un turismo premium que aporte más valor por visita con un gasto medio de 1.458€ en 2024, lo que se traduce en un 28.2% de cuota de gasto y una estacia muy por debajo que en el anterior segmento, un 2,7.

Un ejemplo claro en el crecimiento de este segmento en la Comunidad de Madrid es el aumento de compradores mexicanos y colombiamos en el outlet de lujo al aire libre, las Rozas Village, haciendo un gasto elevado en retail en la región.

Turismo enogastronómico para descubrir los sabores

El turismo relacionado con el vino y la gastronomía va acompañado del turismo cultura o de playa, con un 0,9% de turistas que visitaron el país para hacer turismo enogastronómico como principal motivo. En este sentido, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las dos zonas españolas más visitadas por turistas extranjeros.

Madrid se mantiene como el destino favorito para vivir esta experiencia con un 62,7% de la cuota general, un gasto medio de 1.814€ y una estancia de 5,7 días. Restaurantes de alto nivel, chefs reconocidos, eventos gastronómicos, bares de tapas modernos, mercados gourmet o tradicionales han hecho que la ciudad se haya convertido en un motor de atracción internacional. Estos visitantes destacan por su alto nivel educativo y cultural y, en su mayoría, procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y México. La satisfacción reportada es muy alta, cercana al 9 sobre 10, destacando la calidad y autenticidad de la oferta madrileña.

La región se consolida como un referente para los amantes de la gastronomía y la enología, combinando tradición, innovación y experiencias únicas como las rutas del vino, catas, visitas a mercados locales, talleres culinarios. Estos turistas buscan experiencias completas que incluyan gastronomía, cultura y naturaleza, con estancias más largas que el turista medio, 5,7 días de media.

Turismo idiomático para aprender el español

Liderado por jóvenes estudiantes y con un perfil más femenino, el turismo idiomático destaca por una experiencia más intensa y una estancia más larga, cogiendo como referencia la duración de cursos para aprender el idioma, 60 días como máximo. El gasto es un 67% superior a la media en este segmento y la estancia media es de 20 días.

El mayor volumen de gasto generado por el segmento idiomático provino en 2024 de Europa, con un 45% del gasto total del segmento. América tiene prácticamente la misma cuota de gasto, sin contar el transporte, aunque el número de turistas provenientes de Europa en el periodo sea más del doble.

El turismo idiomático ofrece muchas oportunidades para la Comunidad de Madrid gracias a su relevancia internacional, la lengua española como atractivo global, y su entorno urbano completo. Además, se está impulsando este tipo de turismo a través de convenios con la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera y la participación en ferias internacionales.

Uno de los puntos fuertes de este tipo de turismo es que puede llegar fuera de los picos vacacionales tradicionales, ayudando a extender la demanda a otros meses en los que la estacionalidad es más elevada.