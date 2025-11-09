ACCIDENTE DOMÉSTICO
Un hombre en estado grave tras clavarse una varilla de hierro mientras hacía labores de jardinería en Collado Villalba
Un hombre ha resultado herido muy grave este sábado en Collado Villalba (Madrid) tras sufrir un accidente doméstico mientras realizaba tareas de jardinería en su domicilio, según ha informado el SUMMA 112
El suceso se produjo cuando la víctima se clavó una varilla de hierro en el muslo, lo que le provocó una hemorragia abundante. Los sanitarios del SUMMA 112 realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar y lograron estabilizar al herido, que fue trasladado en helicóptero al hospital en estado muy grave.
El incidente movilizó a equipos de emergencias que acudieron rápidamente al domicilio para atender al hombre y controlar la situación.
