OCIO
Procesiones, conciertos y una corona XXL que degustar: esta es la programación de Madrid para las fiestas de la Almudena
El fin de semana se consolida como el momento idóneo para que madrileños y turistas se empapen de la cultura de la capital
Madrid se prepara para celebrar una de sus fiestas más importantes. El 9 de noviembre los madrileños honrarán a su patrona, la Virgen de la Almudena, con una jornada repleta de actividades para todos los públicos entre las que destacan procesiones, pasacalles, conciertos y hasta la degustación de una corona gigante. Según la tradición, la imagen de Santa María de la Real de la Almudena fue encontrada en 1085 por el rey Alfonso VI en uno de los torreones adosados a la muralla árabe de la ciudad tras permanecer siglos oculta. Desde entonces, los madrileños profesan un especial fervor por la Virgen, que se refleja cada año en la celebración de la Fiesta de la Almudena.
Aunque el plato fuerte de las fiestas sea el domingo, lo cierto es que la capital empieza la celebración antes de lo previsto. El jueves comenzó la cuenta atrás para el gran día con música sinfónica y las primeras ofrendas florales. Eso sí, los eventos principales transcurrirán durante el fin de semana, con actividades que arrancan desde las 10:00 horas de la mañana y que se extienden hasta las 21:00 de la noche. Desde luego, no hay excusa para no acercarse al centro a vivir uno de los días más importantes de Madrid.
El fin de semana se consolida como el momento idóneo para que madrileños y turistas se empapen de la cultura de la capital. A nadie le faltará un trocito de corona mientras se sumergen en las actuaciones folclóricas, las ofrendas florales y los conciertos en pleno centro. A continuación, todas las actividades disponibles durante este fin de semana.
Comienza la cuenta atrás para la Almudena: programación completa del fin de semana
Sábado 8 de noviembre
Explanada y catedral de la Almudena se convertirán en los escenarios de los actos solemnes en una jornada que conjugará tradición y música con desfiles, ofrendas y conciertos que llenarán la ciudad de ritmo.
- 10:00 a 21:00. Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid. Explanada de la Almudena.
- 11:00. Desfile y ofrenda floral de los Veteranos de las Fuerzas Armadas. Explanada de la Almudena.
- 13:00. Cuban Brunch con Jen All & El Piquete. Sala Clamores.
- 13:00. Andrea Buenavista, indie pop melódico. Sala Fotomatón.
- 13:00. Terra Taranta, espectáculo de danza mediterránea. Sala Villanos.
- 17:00. Ofrenda floral y pasacalles de Casas Regionales. Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa.
- 18:00. Concierto del Orfeón Sociedad Conciertos Ayuntamiento de Madrid. Catedral de la Almudena.
- 18:00. Elena & Brothers, soul y blues contemporáneo. Sala Contraclub.
- 18:00. Casual Project feat. Alicia Cid, jazz fusión. Sala Tempo Audiophile Club.
- 19:45. Ofrenda floral de grupos madrileños. Explanada de la Almudena.
- 20:00. Inés García, voz y guitarra en un formato cercano. Sala Rincón del Arte Nuevo.
- 21:00. Alba del Vals, pop-rock enérgico. Sala Vesta.
Recuerda reservar las entradas para los conciertos en este enlace.
Domingo 9 de noviembre
El domingo se vivirá el día clave de la Fiesta de la Almudena. Desde la misa y procesión hasta la animación en la plaza Mayor, la ciudad entera celebrará a su patrona. La corona de la Almudena endulzará la jornada mientras zarzuelas y pasodobles llenarán el aire de música.
- 11:00. Solemne celebración eucarística y procesión. Explanada de la Almudena.
- 11:30. Actuaciones de grupos madrileños durante el paso de la Virgen. Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa.
- 11:00 a 14:00. Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores. Paseo del Prado.
- 12:30. Degustación de la mayor corona de la Almudena a cargo de ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid). Plaza Mayor.
- 12:30 a 14:30. Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Plaza Mayor.
- 15:00 a 21:00. Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid. Explanada de la Almudena.
- 17:00 a 19:00. Actuaciones folclóricas con tres asociaciones emblemáticas: Francisco de Goya, Arrabel y Alfredo Pobo. Plaza Mayor.
- 19:00. Ruidos de Moto + Hi-Hats Band. Sala Barracudas.
- 19:00. Vanessa Borhagian + María Bornaechea con Canciones del Alma. Sala Siroco.
- 19:30. Recital de Zarzuela de los alumnos de la Cátedra 'Alfredo Kraus' de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. Auditorio Sony.
- 21:00. Triskai + Meriendacena. Sala Café La Palma.
- 21:30. La Pucci + Edu Espín. Sala Candela.
- 21:30. Yael Levi. Sala El Intruso.
Recuerda reservar las entradas para los conciertos en este enlace.
- Avances del soterramiento de la A-5: cómo va el túnel y qué opinan los vecinos a un año de su reapertura
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema
- HBO Max estrena 'Expediente Vallecas': 'El drama familiar da mucho más miedo