Procesiones, conciertos y una corona XXL que degustar: esta es la programación de Madrid para las fiestas de la Almudena

Madrid se prepara para celebrar una de sus fiestas más importantes. El 9 de noviembre los madrileños honrarán a su patrona, la Virgen de la Almudena, con una jornada repleta de actividades para todos los públicos entre las que destacan procesiones, pasacalles, conciertos y hasta la degustación de una corona gigante. Según la tradición, la imagen de Santa María de la Real de la Almudena fue encontrada en 1085 por el rey Alfonso VI en uno de los torreones adosados a la muralla árabe de la ciudad tras permanecer siglos oculta. Desde entonces, los madrileños profesan un especial fervor por la Virgen, que se refleja cada año en la celebración de la Fiesta de la Almudena.

Aunque el plato fuerte de las fiestas sea el domingo, lo cierto es que la capital empieza la celebración antes de lo previsto. El jueves comenzó la cuenta atrás para el gran día con música sinfónica y las primeras ofrendas florales. Eso sí, los eventos principales transcurrirán durante el fin de semana, con actividades que arrancan desde las 10:00 horas de la mañana y que se extienden hasta las 21:00 de la noche. Desde luego, no hay excusa para no acercarse al centro a vivir uno de los días más importantes de Madrid.

El fin de semana se consolida como el momento idóneo para que madrileños y turistas se empapen de la cultura de la capital. A nadie le faltará un trocito de corona mientras se sumergen en las actuaciones folclóricas, las ofrendas florales y los conciertos en pleno centro. A continuación, todas las actividades disponibles durante este fin de semana.

Comienza la cuenta atrás para la Almudena: programación completa del fin de semana

Sábado 8 de noviembre

Explanada y catedral de la Almudena se convertirán en los escenarios de los actos solemnes en una jornada que conjugará tradición y música con desfiles, ofrendas y conciertos que llenarán la ciudad de ritmo.

10:00 a 21:00 . Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid. Explanada de la Almudena .

. Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid. . 11:00 . Desfile y ofrenda floral de los Veteranos de las Fuerzas Armadas. Explanada de la Almudena .

. Desfile y ofrenda floral de los Veteranos de las Fuerzas Armadas. . 13:00 . Cuban Brunch con Jen All & El Piquete. Sala Clamores .

. Cuban Brunch con Jen All & El Piquete. . 13:00 . Andrea Buenavista, indie pop melódico. Sala Fotomatón .

. Andrea Buenavista, indie pop melódico. . 13:00 . Terra Taranta, espectáculo de danza mediterránea. Sala Villanos .

. Terra Taranta, espectáculo de danza mediterránea. . 17:00 . Ofrenda floral y pasacalles de Casas Regionales. Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa .

. Ofrenda floral y pasacalles de Casas Regionales. . 18:00 . Concierto del Orfeón Sociedad Conciertos Ayuntamiento de Madrid. Catedral de la Almudena .

. Concierto del Orfeón Sociedad Conciertos Ayuntamiento de Madrid. . 18:00 . Elena & Brothers, soul y blues contemporáneo. Sala Contraclub .

. Elena & Brothers, soul y blues contemporáneo. . 18:00 . Casual Project feat. Alicia Cid, jazz fusión. Sala Tempo Audiophile Club .

. Casual Project feat. Alicia Cid, jazz fusión. . 19:45 . Ofrenda floral de grupos madrileños. Explanada de la Almudena .

. Ofrenda floral de grupos madrileños. . 20:00 . Inés García, voz y guitarra en un formato cercano. Sala Rincón del Arte Nuevo .

. Inés García, voz y guitarra en un formato cercano. . 21:00. Alba del Vals, pop-rock enérgico. Sala Vesta.

Recuerda reservar las entradas para los conciertos en este enlace.

Domingo 9 de noviembre

El domingo se vivirá el día clave de la Fiesta de la Almudena. Desde la misa y procesión hasta la animación en la plaza Mayor, la ciudad entera celebrará a su patrona. La corona de la Almudena endulzará la jornada mientras zarzuelas y pasodobles llenarán el aire de música.

11:00 . Solemne celebración eucarística y procesión. Explanada de la Almudena .

. Solemne celebración eucarística y procesión. . 11:30 . Actuaciones de grupos madrileños durante el paso de la Virgen. Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa .

. Actuaciones de grupos madrileños durante el paso de la Virgen. . 11:00 a 14:00 . Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores. Paseo del Prado .

. Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores. . 12:30 . Degustación de la mayor corona de la Almudena a cargo de ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid). Plaza Mayor .

. Degustación de la mayor corona de la Almudena a cargo de ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid). . 12:30 a 14:30. Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Plaza Mayor .

Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. . 15:00 a 21:00 . Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid. Explanada de la Almudena .

. Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid. . 17:00 a 19:00 . Actuaciones folclóricas con tres asociaciones emblemáticas: Francisco de Goya, Arrabel y Alfredo Pobo. Plaza Mayor .

. Actuaciones folclóricas con tres asociaciones emblemáticas: Francisco de Goya, Arrabel y Alfredo Pobo. . 19:00 . Ruidos de Moto + Hi-Hats Band. Sala Barracudas .

. Ruidos de Moto + Hi-Hats Band. . 19:00 . Vanessa Borhagian + María Bornaechea con Canciones del Alma. Sala Siroco .

. Vanessa Borhagian + María Bornaechea con Canciones del Alma. . 19:30 . Recital de Zarzuela de los alumnos de la Cátedra 'Alfredo Kraus' de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. Auditorio Sony .

. Recital de Zarzuela de los alumnos de la Cátedra 'Alfredo Kraus' de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. . 21:00 . Triskai + Meriendacena. Sala Café La Palma .

. Triskai + Meriendacena. . 21:30 . La Pucci + Edu Espín. Sala Candela .

. La Pucci + Edu Espín. . 21:30. Yael Levi. Sala El Intruso.

Recuerda reservar las entradas para los conciertos en este enlace.