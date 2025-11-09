En Directo
FESTIVIDAD
El día de la Almudena, en directo: Madrid celebra las fiestas de su patrona con procesiones, pasacalles, conciertos y degustaciones
Los eventos principales transcurrirán durante el día de hoy, con actividades que arrancan desde las 10:00 horas de la mañana y que se extienden hasta las 21:00 de la noche
Madrid celebra una de sus fiestas más importantes. Este domingo 9 de noviembre los madrileños honran a su patrona, la Virgen de la Almudena, con una jornada repleta de actividades para todos los públicos entre las que destacan procesiones, pasacalles, conciertos y hasta la degustación de una corona gigante.
Madrid se vuelca con su patrona: comienza la misa en honor a la Virgen de la Almudena
Belleza y sobriedad se palpan en la misa cuando la procesión de entrada inaugura la eucaristía ante el coro. La imagen, que cada año acompaña a miles de madrileños en su devoción, vuelve a despertar la emoción de un pueblo creyente. Este año, bajo el lema "Peregrinos de esperanza", la celebración renueva el sentido de fe y comunidad que une a todos en torno a su patrona.
Animación folclórica y bailes tradicionales
- 11:00 – 14:00 h · Paseo del Prado – Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores
- 12:30 – 14:30 h · Plaza Mayor – Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Sus chulapos y chulapas llenarán el entorno con chotis, pasodobles y ritmos goyescos
- 15:00 – 21:00 h · Explanada de la Almudena – Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid
- 17:00 – 19:00 h · Plaza Mayor – Actuaciones folclóricas con tres asociaciones emblemáticas:
- Francisco de Goya, con danzas del siglo XVIII
- Arrabel, dedicada a la música y danza castellana desde 1982
- Y el organillero Alfredo Pobo, acompañado de sus bailarines castizos
Oscar López Agueda: "Que no falte un paseo por las calles de Madrid y un trocito de corona para celebrarlo"
La Virgen va por las calles Mayor, Santiago y Requena y vuelve a la Plaza de la Almudena
El domingo se vive la jornada central de la Fiesta de la Almudena, llena de solemnidad, música, bailes y un dulce tradicional. Desde la misa y procesión hasta la animación en la plaza Mayor, la ciudad entera celebra a su patrona. La Corona de la Almudena endulza la jornada mientras zarzuelas y pasodobles llenan el aire de música.
- 11:00 h · Explanada de la Almudena – Solemne celebración eucarística y a continuación procesión
- 11:30 h · Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa – Actuaciones de grupos madrileños durante el paso de la Virgen
La imagen de la Virgen la portan anderos de la Hermandad de Jesús el Pobre.
Reyes Maroto celebra "una jornada para saborear un trocito de corona de la Almudena"
Madrid celebra la Almudena con pocas nubes y temperaturas mínimas frías, cercanas a 0 ºC
La Comunidad de Madrid celebra la fiesta de la patrona de la capital, la Virgen de la Almudena, con cielos despejados o como mucho velados por la mañana, y con termómetros a la baja, con temperaturas mínimas frías, que se quedarán en los 2 ó 3 ºC en toda la región.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el domingo amanecerá poco nuboso o despejado, velándose los cielos de nubes altas por la mañana. Bajarán las temperaturas mínimas, de forma ligera o casi sin cambios en la sierra, donde se esperan heladas débiles en cotas altas. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, alrededor de los 15 ºC, salvo un ascenso en zonas altas de la sierra. Además, soplará viento flojo variable con predominio del suroeste durante las horas centrales.
El Museo de la Catedral se suma a la felicitación a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid
Almeida pide a La Almudena que guíe a Madrid por el camino de la caridad y de la justicia
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado este domingo su deseo de que la Virgen de La Almudena siga guiando a la ciudad por "el camino de la caridad, la justicia y la esperanza". Martínez-Almeida ha agradecido en X "la protección constante" de la patrona de Madrid.
La fe y la política se volverán a dar la mano en la Almudena, la virgen patrona de Madrid
El punto culmen de la celebración será la misa en la Catedral de la Almudena, presidida a las 11 horas por el arzobispo de Madrid y cardenal, José Cobo, y concelebrada por los obispos auxiliares, los vicarios episcopales y el Cabildo, además de una amplia representación del presbiterio diocesano.
En ella el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hará su petición a la Virgen. Lo hará ya de vuelta de su viaje a Buenos Aires (Argentina), donde ha presidido la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, trasladó ayer a los periodistas que intuía que Almeida pedirá a la patrona de la ciudad que la pujanza económica llegue a todos los madrileños.
Por la catedral de la Almudena pasarán representantes de todos los colores políticos. Se espera también la asistencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aquejada de una leve indisposición que le ha impedido acudir este sábado al 17 Congreso del PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en Sevilla.
Tras la misa saldrá la procesión por el entorno de las calles del templo en una jornada que se espera fría en Madrid, con mínimas de 2ºC y máximas que no superarán los 15. Para entrar en calor nada mejor que un dulce, como la castiza Corona de la Almudena. A las 13 horas se repartirán mil porciones de este bollo en la Plaza Mayor.
La corona de la Almudena, el postre que "se olvidó" y lucha por hacerse un hueco en Madrid: "Buscamos que sea un producto que se convierta en típico"
Típico de la Almudena, es algo así como el primo hermano del roscón, pero sin fruta confitada ni agua de azahar en su receta. Para los más pequeños, demasiado complejo para disfrutar y, para los adultos, demasiado parecido al roscón. No obstante, parece que cada año el postre gana más adeptos, consolidándose como una de las tradiciones más queridas de la capital. Pero, aunque poco a poco se visibilice más, lo cierto es que la corona de la Almudena no logra competir con los demás postres. Es uno de esos dulces que se han quedado estancados en el pasado y, poco a poco, los pasteleros tratan de resucitar.
Roscón, polvorones y panettones ya se llevan todo el protagonismo a estas alturas del año. Si bien solo estamos a principios de noviembre, los dulces navideños ya se han hecho un hueco en los supermercados. Sin embargo, dadas las fechas, es otro postre el que debería ser protagonista absoluto con la llegada del Día de la Almudena. La corona de la Almudena es un dulce en forma de corona, elaborado con masa de bollería fermentada. La pieza más demandada por los madrileños es la de medio kilo con relleno, aunque también puede encontrarse sin él. Lee aquí el artículo completo.
