El día de la Almudena, en directo: Madrid celebra las fiestas de su patrona con procesiones, pasacalles, conciertos y degustaciones

La fe y la política se volverán a dar la mano en la Almudena, la virgen patrona de Madrid

El punto culmen de la celebración será la misa en la Catedral de la Almudena, presidida a las 11 horas por el arzobispo de Madrid y cardenal, José Cobo, y concelebrada por los obispos auxiliares, los vicarios episcopales y el Cabildo, además de una amplia representación del presbiterio diocesano.

En ella el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hará su petición a la Virgen. Lo hará ya de vuelta de su viaje a Buenos Aires (Argentina), donde ha presidido la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, trasladó ayer a los periodistas que intuía que Almeida pedirá a la patrona de la ciudad que la pujanza económica llegue a todos los madrileños.

Por la catedral de la Almudena pasarán representantes de todos los colores políticos. Se espera también la asistencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aquejada de una leve indisposición que le ha impedido acudir este sábado al 17 Congreso del PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en Sevilla.

Tras la misa saldrá la procesión por el entorno de las calles del templo en una jornada que se espera fría en Madrid, con mínimas de 2ºC y máximas que no superarán los 15. Para entrar en calor nada mejor que un dulce, como la castiza Corona de la Almudena. A las 13 horas se repartirán mil porciones de este bollo en la Plaza Mayor.