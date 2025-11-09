Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FESTIVIDAD

El día de la Almudena, en directo: Madrid celebra las fiestas de su patrona con procesiones, pasacalles, conciertos y degustaciones

Los eventos principales transcurrirán durante el día de hoy, con actividades que arrancan desde las 10:00 horas de la mañana y que se extienden hasta las 21:00 de la noche

Procesión de La Virgen de la Almudena en una imagen de archivo.

Procesión de La Virgen de la Almudena en una imagen de archivo. / Jesus Hellin / EP

EPE

EPE

Madrid celebra una de sus fiestas más importantes. Este domingo 9 de noviembre los madrileños honran a su patrona, la Virgen de la Almudena, con una jornada repleta de actividades para todos los públicos entre las que destacan procesiones, pasacalles, conciertos y hasta la degustación de una corona gigante.

Los eventos principales transcurrirán durante el día de hoy, con actividades que arrancan desde las 10:00 horas de la mañana y que se extienden hasta las 21:00 de la noche.

